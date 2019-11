Reacția lui Cristian Popescu Piedone, după ce a aflat că ar putea sta 14 ani în închisoare. ”Acuza dureri la inimă”

Procurorii au cerut acordarea unei pedepse maxime pentru Cristian Tudor Piedone, fostul primar al Sectorului 4 din Capitală. Tot o astfel de pedeapsă a fost propusă și pentru fostele angajate ale Primăriei Sectorului, acuzate de abuz în serviciu, respectiv complicitate la abuz în serviciu. Pedeapsa pentru aceste fapte se încadrează între 3 și 15 ani de închisoare. La auzul acestor sentințe, fostului primar al Sectorului 4 i s-a făcut rău.

Seara dezastrului din fostul Club Colectiv care a ars din temelii în urmă cu patru ani nu va fi dată niciodată uitării. Dezbtaterile finale, însă, din dosarul deschis de autorități se apropie cu pași mici de final. După ultimele audieri, magistrații de la Tribunalul București au încheiat și cercetarea judecătorească în dosarul Colectiv.

Cristian Popescu Piedone ar putea face până la 15 ani de închisoare în dosarul Colectiv, dacă cererea procurorilor anticorupție va fi aprobată. Fostul primar al Sectorului 4, a declarat în fața instanței, în dosarul Colectiv, că el nu a greșit cu nimic, iar situația ar fi stat la fel chiar dacă în clubul grozei care a ars din temelii ar fi fost înclusiv copiii lui.

”În educaţia pe care am primit-o am învăţat să spun adevărul, să nu mint şi să recunosc unde am greşit. Am spus adevărul şi nu am ce să recunosc pentru că în situaţia de faţă nu am greşit cu nimic. Dacă în seara aceea în club erau şi copiii mei, la fel v-aş fi spus, că nu am greşit. Dacă cineva mă consideră vinovat, să îi considere şi pe cei peste 300 de primari care au semnat la fel ca mine”, a spus fostul primar al Sectorului 4.