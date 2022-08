Reacția lui Anghel Damian despre relația cu Theo Rose și Lia Bugnar. Cei 3 fac echipă la Pro TV

Chiar în mijlocul filmărilor pentru serialul „Clanul” s-a conturat un triunghi inedit al dragostei. Un triunghi ce indică cel puțin tăișul unei spade periculos de ascuțite. Actorul Anghel Damian, regizorul serialului amintit, face echipă cu actuala sa parteneră, Theo Rose, și cu fosta iubită, Lia Bugnar, în cadrul proiectului de televiziune. Cei trei trebuie să lucreze împreună pentru a duce la capăt filmările până la toamnă. Află ce spune Anghel Damian despre relația cu Theo Rose și fosta lui iubită.

Actorul Anghel Damian și cântăreața Theo Rose formează cel mai nou cuplu din showbizul românesc. Cei doi au decis să înceapă o relație după ce tânăra vedetă s-a despărțit de logodnicul ei. Este vorba despre Alex Leonte, nepotul celebrului Nea Marin, cu care a petrecut împreună cinci ani de zile.

Cântăreața Theo Rose debutează, în prezent, în actorie. Ea va juca rolul unui personaj important din serialul „Clanul”, al cărui regizor nu este nimeni altul decât partenerul său, Anghel Damian. Este cel mai titrat tânăr scenarist din România, la momentul actual.

Nimeni nu și-ar fi închipuit că cei doi tineri vor face parte dintr-un triunghi periculos al dragostei. Concret, Anghel Damian și fosta lui iubită, Lia Bugnar, au decis să colaboreze pe plan profesional. Asta chiar dacă relația lor amoroasă s-a încheiat. Anghel Damian este regizor al serialului „Clanul”, așa cum am mai spus, iar Lia Bugnar este scenaristul său.

Dacă Theo Rose, actuala parteneră a lui Anghel Damian, este de acord cu această situație nu știe nimeni. Cert este că, acum, cântăreața va juca în serialul „Clanul”, cu care PRO TV speră să dea lovitura la toamnă, rolul unei tinere avocate. Prin urmare, Anghel Damian, Theo Rose și Lia Bugnar, trebuie să colaboreze pentru a încheia filmările.

Anghel Damian a explicat că nu și-a dorit să fie și actor în proiectul de televiziune cu pricina. Artistul este de părere că, dacă ar fi ocupat și acest rol, nu ar mai fi putut să asigure echilibrul serialului „Clanul”.

„De data aceasta sunt producător, regizor şi scenarist. (…) Pentru că munca de regie, scenariu şi producţie este o muncă extrem de complexă. Simt că dacă aş fi şi actor m-aş deturna de la ceea ce ar trebui să fac în momentul ăsta, ca să ţin echilibrul acestui proiect care are atâtea ingrediente. În plus, am ajuns în momentul în care găsesc foarte mari satisfacţii în munca de regie şi producţie”, a spus Anghel Damian despre responsabilitățile sale.