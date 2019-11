Motivul pentru care Adrian Năstase nu are voie să voteze. Ce a dezvăluit public, chiar azi

Fostul premier Adrian Năstase nu are voie să voteze, astfel că, de această dată, a putut doar să transmită simpatizanților un mesaj, pentru a acționa precum el, dacă ar putea. Motivul pentru care nu are voie să își exprime opțiunea?

Adrian Năstase nu are voie să voteze la alegerile prezidențiale din 2019. Fostul premier al României a putut să lase doar un mesaj pe blogul său, în care le-a transmis oamenilor care îl urmăresc și pot vota să o facă și în contul lui. Năstase a fost condamnat și la închisoare cu executare, astfel că nu are drept de vot. Oficialul a fost condamnat și la pedeapsa complementară de cinci ani, interzicerea unor drepturi, după executarea pedepsei cu închisoarea.

Mai clar, este vorba despre dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice ori în funcții elective publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a ocupa o funcție sau de a desfășura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii. Trebuie menționat că pedeapsa complementară de 5 ani de interzicerea unor drepturi curge din momentul în care fostul premier a ieșit din închisoare.

Deși culpabil direct de faptul că nu poate vota, încălcând legea în trecut, Năstase s-a plâns pe blogul său că nu își poate exercita dreptul. Mai mult, acesta susține că este dovada că s-a urmărit ”eliminarea” sa din viața politică și le transmite celor care pot să voteze să meargă la vot.

„Asa cum stiti, Livia Stanciu si Ionut Matei au hotarat ca nu am voie sa aleg si sa fiu ales timp de cinci ani dupa executarea pedepsei cu inchisoarea. O davada in plus ca s-a urmarit eliminarea mea din viata politica. De aceea, astazi nu voi putea merge sa votez. Vă rog însă să mergeți voi să votați și în contul meu. Și să votați cum aș fi votat și eu” – Adrian Năstase.