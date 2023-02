Reacția incredibilă a lui Mihai Bendeac: ‘Am probleme mentale’

La scurt timp după ce a împlinit 40 de ani, celebrul actor a transmis un mesaj șocant. Sincer, deschis și complet asumat, Mihai Bendeac a vorbit despre schimbările care au apărut recent în viața lui și efectul pe care l-au avut asupra sa, mai ales în ceea ce privește sănătatea mentală.

Au trecut doar câteva zile de când Mihai Bendeac a împlinit vârsta de 40 de ani. Actorul este pregătit pentru un nou început, după despărțirea de proiectul iUmor și postul Antena 1 și și-a propus ca schimbarea prefixului să aducă și schimbări importante în viața sa.

Se pare că vedeta simte deja efectele deciziilor sale, dezvăluind că se simte mult mai împăcat și liniștit. Cu toate astea, a precizat că încă se luptă cu unele „probleme mentale”, însă „per total, s-a instalat o liniște… O siguranță…”

„Nu știu ce s-a întâmplat la trecerea asta spre 40 de ani că am devenit alt om. Liniștit, împăcat. Sigur, am în continuare probleme mentale de c***t, dar, per total, s-a instalat o liniște… O siguranță… O „ceva” ce nu-mi explic”, a transmis Mihai Bendeac pe pagina sa de Instagram.