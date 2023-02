Mihai Bendeac, oprit de poliţişti în trafic. Cum a încălcat legea actorul: „Cineva începuse mă filmeze”

Mereu sincer și asumat, actorul a împărtășit cu cei care îi urmăresc activitatea în mediul online o experiență nu tocmai plăcută de care a avut parte recent. Mihai Bendeac a fost oprit în trafic de un polițist și a dezvăluit motivul pentru care a încălcat legea.

După furtuna ce s-a iscat în jurul său în 2022, când a decis să părăsească juriul emisiunii iUmor de la Antena 1, se pare că anul acesta va aduce o schimbare importantă în cariera sa, actorul dând de înțeles că va începe o colaborare cu postul concurent, PRO TV.

Luni seara, Mihai Bendeac a dezvăluit celor care îi urmăresc activitatea în mediul online că a avut parte de o experiență nu tocmai plăcută, fiind oprit în trafic de un polițist. Motivul? Avea geamurile colantate, un accesoriu ce nu este permis conform legislației. Artistul a explicat că a ales să lase geamurile autorismului „în afara legii” pentru că nu o dată a fost recunoscut cât era la volan și a fost strigat, fotografiat și filmat de colegii de trafic.

„Astăzi am avut o experiență foarte plăcută cu Poliția Română pe care țin neapărat să o relatez. Eram în trafic la un stop căzut pe gândurile mele care, cinstit vorbind, sunt chinuitoare fiindcă lucrez, în același timp, la două filme, un spectacol nou, o campanie, două formate TV și o carte. Din senin, girofaruri, o sirenă, mașină de poliție, „trage pe dreapta”.

Motivul aparent: am geamurile colantate. Acuma, eu am să vă explic motivul pentru care nu am scos colantul de pe geamuri în momentul în care am cumpărat biata mea mașinuță refăcută și recondiționată minunat de către băieții de la Custom Wheels & Tuning. Mi s-a întâmplat să fiu recunoscut în trafic și, nu de puține ori, să se poziționeze în timp ce conduc (!!!) mașini în trafic ale căror șoferi să deschidă geamul și să mă strige sau să mă fotografieze.

Lucru care, evident, în timp ce conduci, te deconcentrează. Am explicat treaba asta tânărului polițist care a coborât din mașină și m-a investigat. Omul a admis că motivul este unul solid dar, totodată, deși a înțeles ca, mai ales pe autostradă sau pe serpentine, chestiile astea ar reprezenta un pericol, acele colante nu sunt legale. Perfect corect! Am recunoscut fapta. A urmat, însă, o verificare a stării mele bahice. Suflu în fiolă. Rezultat: zero. Îmi place alcoolul. Beau când apuc de sting. Dar nu când urmează să conduc”, a povestit Mihai Bendeac.