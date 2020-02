Reacția Gabrielei Firea, după ce Nicușor Dan a anunțat că va candida la Primăria Capitalei: ”Noaptea minții!”

Presa românească a zilei de 27 februarie 2020 a trecut de la discuțiile despre coronavirus la ”bomba” politică a momentului, de altfel neașteptată, și anume candidatura lui Nicușor Dan la funcția de primar al capitalei. Tot ”tăvălugul” a pornit după ce premierul demis și președinte al PNL, Ludovic Orban a anunțat că ”PNL face un sacrificiu și renunță la voința de a avea candidat propriu la Primăria Capitalei”.

Ludovic Orban a explicat că PNL face un sacrificiu și trece pentru dorința de a avea candidat propriu la Primăria Capitalei, însă are încredere că Nicușor Dan va toate datele necesare ca să asigure „o guvernare locală performantă”. Liderul liberalilor a mai spus că a trecut peste „egoismul firesc” și are încredere totală că Nicușor Dan va rezolva problemele Bucureștiului, precizând că nu i-a solicitat lui Nicușor Dan să intre în PNL

„Nu am avut nicio negociere de natură politică cu Nicușor Dan. Singurele discuții sunt cele legate de problemele Bucureștiului și de soluțiile sale pentru rezolvarea acestor probleme. PNL face un sacrificiu că renunță la voința de a avea un candidat propriu și ia decizia de a susține un candidat care nu este membru al PNL. Trecând peste egoismul firesc, am încrederere deplină și are cu adevărat toate datele necesare pentru a asigura o guvernare locală perfomanță care să vină în întâmpinarea problemelor cetățenilor”, a mai precizat Orban.