Reacția de mare campioană a Simonei Halep. Ce a spus după victoria fantastică de la US Open

Simona Halep vine cu o primă reacție după victoria mult așteptată de la US Open. Ce a spus campioana noastră după finele meciului spectaculos? Fanii se mândresc enorm datorită revenirii sale incredibile.

Simona Halep i-a făcut din nou pe fani să se mândrească. Sportiva noastră a avut un discurs fantastic după victoria cu Elena Rybakina, scor 7-6(11), 4-6, 6-3. . Americanii au aplaudat-o îndelung în picioare pe româncă după meciul extraordinar oferit în cadrul celebrului turneu.

Simo a reușit să se califice în optimile US Open după o lungă perioadă plină de încercări. Românca a dezvăluit că adversara sa a fost puternică și i-a pus la încercare concentrarea și puterea de a-și păstra calmul în timpul jocului. Deși a fost un meci foarte greu, victoria i-a revenit ei.

De asemenea, o mărturisire emoționantă i-a făcut pe cei aflați în tribune să se ridice imediat în picioare și să o aplaude îndelung pe jucătoarea de tenis. Cea din urmă a spus că încă este departe de potențialul său tocmai pentru că întoarcerea a fost grea după lunile de pauză pe care a fost nevoită să le ia din cauza șirului de accidentări. Mai mult decât atât, ea a mai subliniat că se simte foarte bine la New York și că a profitat din plin de zilele petrecute acolo.

„Încă sunt departe de potențialul meu, e greu să joci la cel mai înalt nivel după trei-patru luni de pauză. Mă ajută însă să joc în fața unui asemenea public. V-am simțit lipsa, au fost doi ani foarte grei, vă mulțumesc că ați venit și vă aștept în turul următor.

La acest nivel este imposibil să ai meciuri ușoare, mă aștept la bătălii grele pe teren, sunt pregătită să dau tot ce am mai bun. Am venit să mă simt bine la New York și după trei ani sunt în sfârșit în optimi. În fiecare zi liberă am fost la cumpărături, mă simt foarte bine la New York”, a mai spus Simona Halep, după victoria cu Rybakina.