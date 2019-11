Reacția ANPC, după ce Laurențiu Duță a fost la un pas de moarte din cauza tacâmurilor de unică folosință

Laurențiu Duță a trecut printr-un moment greu în urmă cu cîteva săptămâni, chiar înainte de a susține un concert. Cântărețul a ajuns de urgență la spital cu hemoragie internă din cauza unui tacăm de unică folosință. După ce a trecut cu bine peste sperietură, a atras atenția tuturor asupra acestor tacămuri. Iată reacția ANPC, după avertismentul solistului!

Laurențiu Duță a fost la un pas de moarte. Acesta a ajuns la spital cu hemoragie internă și esofagul perforat din cauza unui tacăm de unică folosință. Artistul a povestit pe o rețea de socializare sperietura zdravăvă prin care a trecut chiar înainte de un concert. Acesta a comandat mâncare în camera de hotel din orașul Pitești, loc unde urma să susțină spectacolul, iar la un moment dat furculița de plastic s-a rupt și a înghițit din greșeală bucăți ascuțite ale tacămului. Laurențiu a mers de urgență la spitalul din Pitești, dar acolo nu avea endoscop decât pe timpul zilei, așa că a trebuit să plece rapid spre o instituție medicală din Capitală.

„Mare atenţie la astfel de tacâmuri, cu precădere la cele albe. Sunt din ce în ce mai subţiri şi reprezintă un real pericol pentru sănătatea noastră. Eu am păţit-o în urmă cu două săptămâni în seara de dinaintea unui concert 3 Sud Est în Piteşti. Am comandat mâncare la hotelul unde eram cazat şi, în timp ce serveam, furculiţa din plastic s-a rupt şi o bucată ascuţită din ea s-a înfipt în esofag. Am ajuns la spitalul de urgenţă din Piteşti dar acolo nu aveau endoscop decât în timpul zilei, aşa că a trebuit să plec imediat spre Spitalul de Urgenţă Floreasca din Bucureşti, unde prin endoscopie mi s-a extras bucăţica de plastic din esofag”

Laurențiu Duță