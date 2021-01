Potrivit Guvernului României, șoferii vor avea o surpriză când vor afla că RCA s-a schimbat. Guvernarea pregătește o Ordonanță de Urgență care va modifica regulile asigurărilor. Șoferii vor fi despăgubiți dintr-o cu totul altă parte.

În Ordonanța de Urgență pregătită de către Guvern, sunt prevăzute anumite schimbări cu privire la asigurările RCA. Astfel, legislația va suporta modificări cu privire la decontarea în cazul daunelor. Această nouă prevedere arată că șoferul păgubit urmează să fie despăgubit de firma unde deține asigurarea.

În acest sens, banii nu vor mai veni de la firma la care este asigurat șoferul vinovat. Așadar, introducerea decontării directe este prevăzută în actualul act normativ. Până acum, decontarea directă era posibilă doar contra-cost, fiind o opțiune adăugată la costul poliței RCA. Potrivit lui Nicu Marcu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară, decontarea directă va deveni obligatorie după adoptarea OUG. Reiese că șoferii păgubiți își voro recupera banii de la propria firmă de asigurări.

Nicu Marcu afirmă că nu știe exact când se urmează a se aplica această nouă regulă. Președintele ASF este de părere că adoptarea OUG va rezolva rapid situația de pe piață. În acest sens, intrarea în vigoare urmează a se face într-un timp relativ scurt. Această nouă regulă va aduce schimbări și la nivelul companiilor de asigurări.

Potrivit șefului ASF, marile companii de asigurări vor trebui să vină cu lichidități în plus. În acest fel, ele vor demonstra că pot susține un număr cât mai mare de clienți. Așa cum precizează Marcu, ”un calcul tehnic” va arăta valoarea concretă a cotei de piață.

”O alta chestiune pe care am facut-o este aceea ca, asa cum stiti, concentrarea pe piata asigurarilor la acest produs este foarte mare, datorita sau din cauza a doua companii, care au un procent de peste 70% din piata, si atunci autoritatea, noi, am studiat si am gandit sa modificam o norma prin care sa le impunem companiilor ca atunci cand depasesc o anumita cota de piata sa vina sa se capitalizeze, adica sa aiba lichiditati. Da, vrei sa ajungi la o anumita cota de piata, vii cu lichiditati ca sa fii in stare sa-ti platesti daunele”, a explicat oficialul ASF pentru Agerpres.