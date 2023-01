Răzvan Simion și Daliana Răducan s-au logodit. Cum au anunțat cei doi că urmează să se căsătorească. Surpriză mare pentru fani!

Răzvan Simion și Daliana Răducana urmează să facă pasul cel mare. Fanii s-au bucurat enorm pentru cele două vedete și abia așteptau ca ei să facă pasul cel mare. Moderatorul TV a făcut o postare specială pe rețelele de socializare pentru acest eveniment. ,,În 2023 aleg să fiu mai liber ca niciodată și să trăiesc acest sentiment alături de Daliana, creator de frumos în viața mea”, a subliniat prezentatorul.

Răzvan Simion și Daliana Răducan urmează să facă pasul cel mare. Cei doi au o relație discretă, iar acum au mărturisit fanilor că urmează să facă pasul cel mare. Prezentatorul TV a postat câteva cuvinte speciale și un clip video în care apare și viitoarea iubită.

Moderatorul a susținut că în anul 2023 încearcă să fie mai liber și să trăiască acest sentiment alături de Daliana. Acesta a subliniat că a găsit cel mai frumos inel de logodnă pentru a-i aduce zilnic aminte de ,,razele de lumină pe care le aduce în viața mea.”

,,In 2023 aleg să fiu mai liber ca niciodată și să traiesc acest sentiment alături de Daliana, creator de frumos in viața mea. Am ales cel mai frumos inel de logodnă de la @teilor_finejewellery pentru a-i aduce zilnic aminte de razele de lumină pe care le aduce în viața mea.

Relația noastră nu este perfectă, nici nu cred in perfecțiune. Are însă un fundament solid, ca și diamantul care ne unește începând de astăzi, sufletele. Acest fundament vine din valori umane, din respect, reciprocitate, prietenie si unicitatea fiecăruia dintre noi pentru celălalt.

Așa cum trandafirul Micului Prinț a ramas unic pentru el, chiar și când a aflat că lumea este plină de trandafiri similari. Diamantul are cea mai mare duritate, dar este în același timp, fragil. Se poate fisura dintr-o neatenție. De aceea, fiecare dintre noi trebuie să conștientizeze valoarea trandafirului său unic. Vă doresc un an 2023 plin de creativitate în care să vă făuriți binele în toate domeniile vieții voastre.