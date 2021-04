Răzvan Simion, sfat de aur pentru Dani Oțil înainte să devină tătic: ”Trebuia să schimb roțile ca la mașină”

După un material la Neatza cu Răzvan și Dani despre cum să alegi cărucioarele pentru bebeluși, Răzvan Simion, tată a doi copii, a ținut să împărtășească și cu telespectatorii din experiența sa de tătic.

Răzvan Simion, sfat de aur pentru Dani Oțil înainte să devină tătic

Răzvan Simion nu a putut fi impasibil la materialul prezentat în emisiunea sa despre alegerea corectă a cărucioarelor pentru bebeluși, astfel că a ținut să vorbească despre propria experiență cu cărucioarele de bebeluși. Mai mult, voalat, l-a ”atenționat” și pe colegul său, Dani, cu privire la ce-l așteaptă în viitorul apropiat.

”Sunt taticul carucioarelor, trebuia sa schimb rotile ca la masina, pentru ca Ianca nu dormea pana la 2 ani si jumatate decât în cărucior. Acum e randul tău, Dani!„, a zis Răzvan Simion în ediția de azi a emisiunii ”Neatza cu Răzvan și Dani”, de la Antena 1.

Cum i-a predat, frumos, ștafeta lui Dani Oțil, acesta a replicat.

”In Resita exista un singur model de carcior in tot orasul, iar modelul meu era al fratelui meu, ca eu nu am prea pupat”, a zis și Dani Oțil, în ediția de azi a emisiunii.

Dani Oțil și logodnica sa, Gabriela Prisăcariu, așteaptă un copil

Dani Oțil și frumoasa sa logodnică, Gabriela Prisăcariu, vor deveni părinți. Anunțul a fost făcut, recent, mai întâi de către Dani Oțil, pe contul de Instagram, în stilul caracteristic.

”Pt toți cei care mă întreabă de ani total nepotrivit: cand faceți un copil…

Pt toți cei care au ceva cu pătrățelele noastre…

Pt toți cei care merg cu bebelușii 10-12 ore cu avionul, ca sa vada si bebelușii insule…

Pt toți…hai ca am glumit…nu pt voi… Ci pentru noi…o sa avem un copil

Am decis sa spun aici, pt ca in curând mi se va vedea burta si se vor face speculații. Promit sa ma refac repede”, a scris Dani pe Facebook.

Și Gabriela Prisăcariu a făcut dezvăluiri despre sarcina sa, în urmă cu ceva timp. Acesta a spus și cum se simte, și anume, că nu poate face sport, dar și că îi este foame încontinuu.