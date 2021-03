Răzvan Simion l-a luat la mișto pe Pavel Bartoș la Neatza. Război total Pro TV – Antena 1

”Neatza cu Răzvan și Dani” a venit și în această dimineață cu voie bună, dar și multă forfotă, gazdele emisiunii adunând în platou părți din cele două brigăzi rivale, anume Speak, aflat la ”conducerea” ”Chefi la cuțite”, și Pavel Bartoș, prezentator ”Românii au talent”. În timp ce unul a înlocuit-o pe Gina Pistol, iar celălat a fost părăsit de partenerul de scenă după ce unul dintre jurații concursului s-a infectat cu COVID-19, deci ambii au rămas ai nimănui, cei de la matinal le-au mirosit punctul sensibil și au profitat.

Pro TV sau Antena 1? Lupta supremă s-a purtat la Neatza

Pavel Bartoș și Speak au fost invitați la ”Neatza cu Răzvan și Dani” pentru a se înfrunta. Au avut la îndemână amulete și Golden Buzz-uri, precum în show-urile pe care le prezintă. Răzvan Simion a fost cel care a aruncat mânușa.

„În direcția aia pot s-o spun și pe aia. Bartoș, hai și tu, salută liderul”, l-a tachinat Răzvan Simion pe actor, după ce Golden Buzz-ul a pierdut în fața amuletei.

Detalii din culisele noului sezon Chefi la cuțite

„Să vă așteptați la spectacol și emoție! Nu pot da foarte multe din casă, însă vă pot spune sigur că eu m-am distrat foarte tare pe platourile de filmare. Am cunoscut mulți oameni cu experiențe de viață impresionante, am gustat mâncăruri de care nici nu știam că există, ba chiar am încercat și eu să învăț să gătesc; fără succes, dar intenția a contat! Cu Gina m-am înțeles întotdeauna foarte bine, indiferent de rolul ei în emisiunile din care am făcut parte.

La Chefi la Cuțite e diferit pentru că suntem colegi. Eu o ajut pe ea în ultimele luni de sarcină, deci acum trebuie să facem echipă, spre deosebire de Asia Express unde ea ne coordona pe noi și unde erau momente în care ne bucuram din suflet să o vedem și momente în care nu eram așa fericiți când ajungeam la ea”, a povestit artistul într-un interviu pentru Viva!.