Răzvan Simion l-a luat la mișto pe Dani Oțil la Neatza: ‘Ești zgârcit și rupt de foame’

Ediția de azi a emisiunii ,,Neatza cu Răzvan și Dani” a fost una neașteptată pentru fanii celor doi prezentatori. Aceștia își permit ca după zeci de ani de prietenie să își spună pe față unele lucruri dureroase. Iată că Răzvan Simion nu s-a mai abținut de această dată și i-a adus colegului drag de platou o serie de cuvinte grele la prima oră a dimineții. Ce i-a spus lui Dani Oțil și de la ce a început totul?

Emisiunea ,,Neatza cu Răzvan și Dani” este un deliciu pentru telespectatorii la fel de matinali. Iubiții prezentatori de televiziune adoră să se șicaneze, dar Răzvan Simion cu siguranță a câștigat detașat această luptă dintre ei.

Fostul iubit al Lidiei Buble l-a văzut pe Dani cum se uita la modul în care era pregătită mâncarea în platou pentru rețeta zilei, moment în care a intervenit.

Cel din urmă a subliniat că mereu prietenul său este mort de foame și că nu ar trebui să se întâmple asta mai ales în cazul lui pentru că are un restaurant.

Acesta a lăsat să se înțeleagă că este zgârcit și că nu profită deloc de statutul pe care îl are sau banii destui care nu îl lasă să își facă griji.

De asemenea, Răzvan a mai menționat că amicul său nu bagă mâna deloc adânc în buzunare nici când vine vorba despre câteva alegeri de seamă pentru afacerea sa. Bărbatul a menționat că nu s-a bucurat nici măcar de o cafea de calitate atunci când i-a trecut pragul restaurantului.

Prezentatorii renumiți se cunosc încă din copilărie. Aceștia au făcut totul împreună și continuă să lege o relație impresionantă de prietenie.

,,În liceu îmi meditam mai mulţi prieteni. Nu ştiu dacă eram foarte bun la unele materii, dar sigur știam să explic bine. Eu și Răzvan ne salvăm unul pe altul la fiecare eveniment pe care îl prezentăm’, a povestit Dani Oțil.

Noi am fost primii cu bacul ‘complicat’. Am dat din șapte materii. Nu mai ştiu exact, dar în afară de matematică (unde au fost ceva greșeli în subiecte) am fost foarte bine. Nu din vina mea, însă eram în cea mai „tocilară’ clasă din județ. Mai mult de rușinea colegilor deschideam cărțile’, a dezvăluit prezentatorul, pentru viva.ro.