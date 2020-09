Răzvan Simion îi duce dorul Lidiei Buble? Gestul făcut de vedeta Antena 1 spune multe

Deși a fost văzut recent în compania unei femei, în Istanbul, la un hotel de lux, Răzvan Simion pare ”tot mai tăcut și singur”, după cum chiar el scrie. Mesajul cu subînțeles este oare pentru Lidia Buble?

La începutul lunii iunie, Răzvan Simion anunța că el și Lidia Buble nu mai formează un cuplu, după aproape cinci ani de relație și multe zvonuri care îi dădeau deja separați. Deși în ultimele luni s-a vehiculat că prezentatorul matinalului de la ”Neatza cu Răzvan și Dani” este afectat de această ruptură, noua postură în care a fost surprinsi de fotoreporteri au arătat contrariul.

La finalul lunii august, prezentatorul TV a fost fotografiat pe terasa unui hotel de lux din Turcia în compania unei prezențe feminime. Conform Libertatea, martorii au descris că cei doi nu au împărtășit gesturi tandre în public, fiind destul de discreți.

Contactat telefonic, Răzvan Simion a părut surprins la aflarea veștii că există fotografii din Istanbul cu el și o domnișoară. Inițial, a ezitat să ofere detalii, ba chiar a încercat să dea impresia că e amnezic. Ulterior, a sugerat că e posibil ca femeia din imagini să fie fiica lui, Ianca.

„Aceeași nepăsare/ De oameni și de tine”

Speculațiile conform cărora vedeta Antena 1 ar fi afectată de separarea de Lidia Buble s-au întețit în urma ultimei sale postări de pe rețelele de socializare. Răzvan Simion a notat câteva versuri din poezia ”Ego” scrisă de George Bacovia.

„Tot mai tăcut și singur / În lumea mea pustie / Și tot mai mult m-apasă / O grea mizantropie. / Din tot ce scriu, iubito, / Reiese-atât de bine / Aceeași nepăsare / De oameni și de tine”, a scris Răzvan Simion pe rețelele de socializare.

„O nouă călătorie… Sunt diferit astăzi pentru că am învățat să nu îi mai judec pe ceilalți și nici pe mine. Am învățat să îi iert pe ceilalți pt că mi au oferit prea mult ori prea puțîn dar mai ales să mă iert pe mine. (…)Mă iert pe minte pentru tot ce am fost și pentru tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipa și construim proiectul muzical și în rest doi…foști iubiți…. actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr iar astăzi sunt înțelept”, a fost mesajul prezentatorului TV prin care a anunțat despărțirea de Lidia Buble.