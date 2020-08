Fiica lui Răzvan Simion are 16 ani. Ce mesaj i-a lăsat Lidia Buble acum, deși s-a despărțit de tatăl ei

Răzvan Simion se poate lăuda cu o adevărată adolescentă frumoasă și cuminte! Fiica matinalului a împlinit 16 ani, prilej pentru cei mai dragi oameni din viața sa să-i facă urări cât mai emoționante. Ce mesaj i-a transmis Lidia Buble?

Ianca Simion a împlinit frumoasa vârstă de 16 ani, iar cu pași repezi se apropie de vârsta majoratului. Deși viața matinalului din ultima perioadă nu a fost prea roz, fericirea tot în familie o găsește, așa cum o va face întotdeauna. Mândru de singura sa fiică, moderatorul de la Neatza a postat un mesaj care a reușit să topească inimile multora, până și a Lidiei. Deși la prima întâlnire televizată ambii au părut distanți și reci, cei cinci ani petrecuți împreună și clipele trăite în jurul copiilor lui Răzvan nu pot fi uitate vreodată.

„Primii 16 ani din povestea noastră.La mulți ani, Dragostea mea!”, a fost mesajul vedetei care a reușit să strângă peste 10 mii de aprecieri. Ianca este rodul iubirii dintre Răzvan și Diana, cuplu care a ales să-și spună adio după 15 ani de file de poveste. Urarea Lidiei a fost una simplă – o inimioară, cel mai probabil nedorind să iasă în evidență cu ceva, dar nici să nu se bucure de evenimentul frumos din familia fostului amorez.

„Îi consider frați mai mici. Am fost la Disneyland împreună. Vin la noi în vacanțe. Tudor are 10 ani, iar Ianca urmează să împlinească 14 ani. Suntem ca două surori. Ne uităm împreună la desene, povestim, facem schimb de chestii pe telefon. Ei au venit la noi exact în momentul în care au vrut ei. Ei au fost cei care s-au apropiat într-un timp mai scurt de mine. Nu am vrut să pară lucrurile forțate. E un pas important. Răzvan se simte foarte bine când ne vede așa. Dacă le cumpără lor o jucărie îmi cumpără și mie. Răzvan zice că are trei copii”

Lidia Buble