Răzvan Simion, apariție rară cu noua iubită. Cât de îndrăgostit este prezentatorul de la Antena 1

Cuplul format din Răzvan Simion și Lidia Buble este istorie. Protagoniștii sunt parte a altor scenarii astăzi. În timp ce Lidia Buble este surprinsă de fotoreporteri din ce în ce mai des în prezența milionarului Cobra Tate, prezentatorul Antena 1 are o relație de dragoste cu Daliana Răducan, componentă, la un moment dat, a echipei emisiunii ”Virusi la cheie”. Pentru moment, matinalul nu a anunțat nimic oficial, dar paparazzi i-au imortalizat în diferite ipostaze, firești pentru un cuplu. În schimb, cei doi au fost ”dați de gol” de arhitectă, care a publicat o imagine cu partenerul și prietenii lor apropiați, postură nouă în care îi recunoaștem.

Noua apariție a cuplului Răzvan Simion – Daliana Răducan

Răzvan Simion a fost surprins pentru prima dată în preajma unei alte femei, după despărțirea de Lidia Buble, alături de care a avut o relație de iubire de 5 ani, în urmă cu șase luni. Cei doi luau masa într-un hotel de 5 stele din Turcia, unde fuseseră în vacanță. În urmă cu două luni, cuplul a mai fost fotografiat pe stradă, deplasându-se înspre un restaurant în care urmau să ia masa.

Legătura lor s-a netezit astfel încât, în urmă cu o săptămână, matinalul le-a invitat pe femeile din viața lui, fiica Ianca și Daliana, de 8 Martie, la restaurantul lui Joseph Hadad, pentru a le celebra în speciala zi. Îmbrăcate la costum, cele două domnițe dragi sufletului său s-au simțit bine împreună, au vorbit și au făcut poze. Ianca a fost cea care a publicat imaginile pe Instagram, de unde au fost preluate de presă.

Recent, cea care s-a mândrit pe rețelele de socializare cu fericirea sa a fost chiar Daliana. Femeia a postat o imagine în care se afla alături de Răzvan și înconjurată de prieteni, la o masă. Soare afară, soare era și în inimile lor, căci toți cei din fotografie au zâmbit, îndeosebi proaspătul cuplu.

Declarațiile Lidiei Buble despre faptul că fostul iubit și-a refăcut viața sentimentală

„Nu mai am fluturi în stomac. Au apărut și articole cu noua iubită. Nu am fost tentată să o urmăresc pe ea. Nu sunt geloasă, mă iubesc foarte mult și am mare încredere în mine. E un om foarte fain. E norocoasă”, a declarat cântăreața în cadrul unei emisiuni online.