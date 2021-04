Răzvan Simion, adevărul despre motivul divorțului său? Ce a putut spune la TV: ”Numai mașini de cusut în casă”

În ediția de azi a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani s-a adus în discuție subiectul existenței vieții amoroase după divorț. De altfel, Răzvan Simion s-a dovedit a fi ușor contrariat de tema discuției, ascultând cu interes spusele specialistului pe seama subiectului.

Răzvan Simion, adevărul despre motivul divorțului său?

Răzvan Simion a simțit nevoia să facă comentarii după subiectul existenței vieții amoroase după divorț, fiinc din capul locului contrariat de tema aleasă. Tot el a introdus-o în discuție și pe Ramona Olaru, și ea făcând parte din categoria celor divorțați.

”Cica daca exista viață amoroasă după divorț. Există viață amoroasă după divorț? Deci este o întrebare sau o constatare, că nu înțeleg (…). Nu am aflat nimic de la specialist. Pai sa vorbim noi, care suntem in tema, pe acest subiect (n.red. el si Ramona Olaru). Ce sa zic… Numai mașini de cusut în casă. Cica întotdeauna într-un divorț sunt de vină doi:… el și maică-sa”, a spus Răzvan Simion.

De altfel, Ramona Olaru a ținut să admită că există viață amoroasă după divorț. Amintim că aceasta a avut o relație cu Cuza de la Noaptea Târziu, după ce a divorțat de soțul ei. Dar Ramona Olaru a pus punct și acestei relații, după o serie de împăcări și certuri cu acesta.

Cine este Ramona Olaru

Ramona Olaru, vecina de la Neatza cu Răzvan și Dani, s-a născut într-o localitate de lângă Călărași, la data de 7 iulie 1989. Are 32 de ani, iar de mai bine 2 ani lucrează ca asistentă la Antena 1. Ramona Olaru provine dintr-o familie de agricultori, fapt ce a motivat-o să studieze și ea acest domeniu. Astfel ea a urmat cursurile Universității Agronomice și are chiar are și un master în inginerie. Cu toate acestea, nu a profesat niciodată în domeniu.

”Eu pot sa iti plantez porumb. Eu m-am mutat mai pe camp, ca sa nu uit de unde am plecat. Am cautat liniste. E pamant, nu am nimic. Eu vreau sa plantez porumb primavara asta si o sa vorbesc cu vecinii mei. Eu merg bine pe tocuri ca am mers mult pe arătura”, îi mărturisea Ramona Ramona Olaru lui Răzvan Simion, în ediția din data de 5 aprilie 2021 a emisiunii Neatza cu Răzvan si Dani.

Ramona Olaru a preferat însă să activeze în televiziune. Aceasta a mai fost asistentă TV la emisunea de după matinalul de la Antena 1, ”Prietenii de la 11”, emisiune care a fost prezentată de Florin Ristei și Diana Munteanu.