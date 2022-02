Răzvan Raț, lovitură de proporții în zona Donețk. Câți bani pierde după anunțul lui Putin

Răzvan Raț are bani grei blocați în Donețk, regiune pentru care Vladimir Putin a semnat decretul de independență, pe fondul conflictului cu Ucraina. Fostul fotbalist al celor de la Șahtior nu este însă legat numai de Donețk, ci și de Lugansk, a doua regiune căreia conducătorul rus i-a recunoscut independența. Acolo trăiește o parte din rudele soției sale Iulia, originară din Donețk.

Fostul internațional român, Răzvan Raț, a vorbit recent despre afacerile pe care le avea în orașul în care a petrecut 10 ani ca jucător. Pentru cei ce nu știu, bărbatul în vârstă de 40 de ani a jucat foarte mult timp pentru Şahtior, echipă care evolua atunci în Doneţk, oraş aflat acum sub ocupaţie rusă.

Raț a jucat la Șahtior în perioada 2003 – 2013, părăsindu-i pe ucraineni chiar cu un an înainte ca războiul din Donbas să înceapă. Înainte de a pleca, însă, Răzvan Raț a cumpărat în orașul ucrainean o casă de două milioane de euro și și-a deschis mai multe afaceri. Din păcate pentru el, nu mai are acces la ele încă din anul 2014.

Cum situația din Ucraina este acum mai tensionată, vorbindu-se non-stop despre o posibilă invazie a rușilor conduși de Vladimir Putin, șansele ca Răzvan Raț să-și recupereze măcar o parte din investiție sunt destul de mici.

Vorbim despre o pierdere care se ridică la patru milioane de euro, bani investiți în mai multe imobiliare.

„Eu am casă în Doneţk, am proprietăţi, dar nu am reuşit să le mai vizitez din 2013, de când a început conflictul. Nu am mai fost acolo de când m-am transferat de la Şahtior. De proprietăţile mele au grijă nişte foşti angajaţi, foştii mei oamenii care mă ajutau în perioada când jucam acolo. Stau acolo sau le vizitează, ca să nu fie vandalizate.

Casa e cea mai valoroasă, a costat două milioane de euro, iar cu restul proprietăţilor practic sunt pe minus cu patru milioane de euro. Trebuia să deschid un sport-bar în incinta parcului din vecinătatea stadionului… Au fost cazuri de exproprieri, dar nu recent. Le-au luat atunci când a plecat o mare parte din populaţie, în 2014-2015“, a spus Răzvan Raț pentru sport.ro.