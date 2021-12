Răzvan Lucescu răsuflă ușurat cu PAOK: „Am făcut meciul perfect”

Răzvan Lucescu răsuflă ușurat cu PAOK. Tehnicianul român al fostei campioane din Grecia a traversat o perioadă dificilă cu echipa de club. Doar 1 punct a acumulat gruparea din Salonic în 4 meciuri de campionat. Seria neagră a fost întreruptă în ultimele două partide. Dar, impulsul pozitiv a fost dat de calificarea în play-off-ul Conference League, după victoria în fața echipei din Gibraltar, Lincoln.

Răzvan Lucescu răsuflă ușurat cu PAOK. Echipa antrenată de tehnicianul român are un sezon slab, raportat la pretențiile conducerii clubului. Toată lumea își amintește de eventul cupă-campionat din 2019, obținut tot sub comanda lui Răzvan Lucescu.

A fost și unul dintre motivele pentru care Răzvan Lucescu a revenit, în vară, la echipa patronată de Ivan Savvidis. Și ținta principală a acestui sezon. Dar situația nu e deloc roză pentru PAOK. Mai mult, Răzvan Lucescu a fost „pețit” de șefii FRF pentru postul de selecționer în locul plecatului Mirel Rădoi, după cum a dezvăluit Playsport.

Dar Răzvan Lucescu nu vrea, deocamdată, să mai audă de banca tricolorilor, pe care a stat, de altfel, în perioada aprilie 2009 – iunie 2011, fără mari realizări. În schimb, antrenorul de 52 de ani a avut o perioadă dificilă cu echipa de club, una din care a reușit să iasă în ultimele partide.

Răzvan Lucescu nu obținuse, cu PAOK, decât 1 punct într-o serie de 4 partide de campionat. Semnalul revenirii a fost dat în meciul cu Lincoln, scor 2-0, în urma căruia gruparea patronată de Ivan Savvidis a reușit calificarea în play-off-ul Conference League. Chiar dacă a fost obținută cu prețul accidentării a 3 jucători, ce s-au adăugat celor deja indisponibili.

„Nu poate fi o situație bună și o atmosferă bună la echipă, e normal. Dar noi, cei care lucrăm în fotbal, suntem obișnuiți cu astfel de situații. Presiunea a fost uriașă, dar este ceva normal.

Suntem ca un bolnav care are nevoie de medicamente și poate că această calificare ne va ajuta. Sunt fericit că am obținut această calificare. Urmează o perioadă dificilă, cu accidentări și cazuri de coronavirus. Singura mea fericire în acest moment este calificarea în Conference League. Am riscat foarte mult astăzi și am pierdut câțiva jucători, fapt care ne va afecta pe viitor”, a spus Răzvan Lucescu, la finalul partidei din Conference League.