Răzvan Lucescu, probleme mari în Grecia. Ce se întâmplă cu tehnicianul român

Răzvan Lucescu, probleme mari în Grecia. Tehnicianul de 52 de ani a revenit, în acest sezon, la PAOK Salonic, unde a mai antrenat și în perioada 2017-2019. După eventul cupă-campionat obținut în ultimul an petrecut acolo, Lucescu revenise cu așteptări mari. La fel și fanii, dar și proprietarul alb-negrilor, Ivan Savvidis. Lucrurile nu stau, însă, așa cum și-ar fi dorit Răzvan Lucescu.

În ultimul sezon petrecut în primul mandat de la PAOK, Răzvan Lucescu Jr. a reușit o dublă senzațională: campionatul – după 34 de ani – și Cupa Greciei. În vara lui 2019, el s-a mutat, însă, la Al Hilal, clubul saudit plătindu-i clauza de reziliere de 2 milioane de euro.

În luna mai a acestui an, Răzvan Lucescu a bătut palma cu Ivan Savvidis pentru un contract de 3 ani. Salariul a fost stabilit la 1,85 milioane de euro pe an, dar fără a include bonusurile de performanță. În plus, clauza de reziliere a fost mărită la 7 milioane de euro, pentru a se evita surprize ca în 2019.

E minunat să mă întorc acolo unde am trăit cei mai buni doi ani ai vieții mele. Eu simt că nu am plecat niciodată”, declarase Răzvan Lucescu, la conferința de prezentare la PAOK.

Ce se întâmplă cu tehnicianul român

Răzvan Lucescu și PAOK se află, după 10 etape, pe locul 3, dar la 7 puncte de liderul Olympiakos și cu un punct în urma celor de la AEK Atena. Problema mai mare este cauzată de înfrângerea rușinoasă, de duminică, în fața ultimei echipe din clasament, Atromitos. Formația din Salonic a fost învinsă cu 2-0 de o echipă care adunase, până atunci, doar 3 puncte din 9 partide.

Răzvan Lucescu este criticat de presa elenă pentru eșecul jenant.

Când o echipă revine ca și cum s-ar fi întors din vacanța de vară, după a treia pauză consecutivă din cauza echipelor naționale, atunci responsabilitatea revine exclusiv antrenorului. Exemplele sunt meciurile cu Giannina, Volos și, acum Atromitos. PAOK a plecat având rezultate grozave și s-a întors adormită”, scrie gazzetta.gr.

„Și-a contrazis propriul mottto”

Ziariștii eleni au mai scris că tehnicianul român și-a contrazis propriul motto – „meci cu meci” – și a fost pedepsit. În plus, a fost total neinspirat în alegerea titularilor.

Și-a contrazis și motto-ul ”meci cu meci”, făcând abstracție de cât de obosiți sunt elevii săi, și a fost pedepsit. N-a fost inspirat în alegerea titularilor, a transmis un mesaj nepotrivit echipei, care a traversat și așa zile dificile înaintea partidei. Mulți jucători au fost absenți duminică și n-au arătat deloc într-o condiție fizică bună, cum susținea tehnicianul”, au mai scris jurnaliștii sursei citate.

Joi, PAOK o întâlnește, în deplasare, pe Slovan Bratislava, în grupele Conference League. Cele două echipe ocupă pozițiile 2 și 3, cu câte 7 puncte, lider fiind FC Copenhaga, cu 9 puncte. Doar primele două locuri din grupă asigură prezența în optimile, respectiv 16-imile competiției.