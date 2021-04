Răzvan Fodor, exasperat de șoferii din București. Ce vrea să facă, alături de Poliția Română

Răzvan Fodor s-a decis să dea o mână de ajutor Politiei Române! Vedeta sune că vede mai mereu nereguli în trafic și vrea să știe dacă vor păți ceva șoferii pe care are de gând să-i filmeze. Prezentatorul emisiunii ”Burlacul”, de la Antena 1, a pus întrebarea pe rețelele de socializare și așteaptă un răspuns din partea Poliției Române.

Răzvan Fodor este exasperat de șoferii din București

Răzvan Fodor nu mai are nevoie de nicio prezentare. A fost cântăreț, actor, iar acum este prezentator de televiziune la Antena 1, unde încearcă să-i găsească perechea potrivită ”burlacului”. Popularitatea sa a explodat însă după ce a participat la o emisiune a postului concurent, Pro TV. Răzvan Fodor a câștigat chiar marele premiu al emisiunii ”Asia Express”, alături de coechipierul său, celebrul bucătar Sorin Bontea.

Ei bine, acum Răzvan Fodor s-a săturat de câte vede în traficul din București și nu mai vrea să stea cu mâna-n sân. Vrea să dea o mână de ajutor Poliției Rutiere și să-i vadă pedepsiți pe șoferii indisciplinați în trafic. În doar o zi, vedeta a fost martorul a nu mai puțin de trei incidente care ar fi fost decompetența Poliției Rutiere.

Cum vrea vedeta să ajute Poliția Română

Pentru acest motiv, Răzvan Fodor vrea să-și monteze o cameră de luat vederi pe mașină, tocmai pentru a surprinde aceste incidente despre car vorbește. Are însă o nedumerire. Acei șoferi care vor fi surprinși în imagini încălcând legea, vor fi sau nu sancționați. Altfel, vedeta spune că nu-și va bate capul. Pentru a fi sgur că va primi un răspuns, Răzvan Fodor a pus această întrebare pe Instagram și a dat tag și Poliției Rutiere.

”Stau toată ziua în trafic și văd multe lucruri și mă gândesc că am în lista de prieteni oameni ai legii, polițiști, avocați. (…) Aș vrea să-mi pun o cameră aici în mașină și să filmez. Astăzi, de exemplu, am văzut niște băieți care au trecut pe roșu, am văzut o altercație în trafic, am văzut pe unii care au trecut pe o trecere de pietoni pe lângă o mămică cu căruț. Întrebarea mea e: dacă surprind pe cineva, se autosesizează cineva, oamenii ăia pățesc ceva? Că altfel nu-mi bat capul. Mă gândesc că fac un bine. O să dau tag Poliției Române, poate îmi răspunde cineva”, a transmis Răzvan Fodor pe InstaStory.