Răzvan Fodor a dat lovitura la Antena 1. Ce mare emisiune va prezenta acum

Fanii lui Răzvan Fodor sunt în extaz! Cunoscutul moderator a dat lovitura și nu doar că rămâne pe micile ecrane, ci are pe mână un proiect uriaș. Ce mare emisiune urmează să prezinte acum fostul concurent de la ‘Asia Express’?

Vine o perioadă încărcată pentru Răzvan Fodor care o duce din ce în ce mai bine pe plan profesional. Fanii acestuia au observat pauza pe care a luat-o cândva, dar se pare că după apariția la ‘Asia Express’ nimeni și nimic nu l-a mai putut opri.

Acesta a făcut parte din echipa câștigătoare sezonului anterior, dar nu numai asta. El și celebrul chef care i-a stat umăr la umăr au reprezentat una din cele mai iubite perechi din concurs.

Cunoscutul actor, cântăreț și om de televiziune le-a întrecut cu siguranță așteptările fanilor care voiau să-l revadă pe micile ecrane mai mult după apariția în show-ul unde l-a avut alături de Sorin Bontea.

Vedeta a mai prezentat în trecut proiecte mari precum: Masterchef și Burlacul, care și-a terminat episoadele ieri seară odată cu Marea Finală. Telespectatorii Antena 1 vor avea ocazia să-l vadă începând din 3 iulie în fața unor mici genii în cadrul show-ului ‘Alpha Kids’.

Prezentatorul se va afla în fața unor puști care se spune că vor schimba radical lumea în care trăim. O parte din întrebările pe care le vor primi invitații sunt: ce este căsătoria, de ce se despart oamenii, ce înseamnă maturitatea, de ce există legile, ce înseamnă dragostea și cine o aduce în viața noastră sau ce sfaturi au pentru părinți.

”Fiecare generație are un nume, în cazul meu, născut în 1975, fac parte din generația Y. Copiii născuți după 2010 sunt generația Alpha și se spune că ei fac parte din generația care va schimba lumea, așa că am fost curioși să aflăm dacă ce spun statisticile este adevărat. Și mă bucur să raportez că ceea ce am văzut m-a încântat foarte tare! Am întâlnit copii care la doar 8 ani conduc deja afacerea lor și până la puști care își dedică deja viața pentru a salva planeta pe care trăim. Așa că mi s-au confirmat două lucruri: în primul rând, faptul că educația este extrem de impotantă, iar implicarea părinților este esențială, iar în al doilea rând, vă spun că dacă aceasta este următoarea generație, suntem salvați”

Răzvan Fodor (Sursa: Comunicat Antena 1)