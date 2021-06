Sorin Bontea și Răzvan Fodor au parte de o prietenie extrem de strânsă, dar multă lume s-a mirat în momentul în care aceștia au rămas unul lângă celălalt la bine și la greu. Cei doi au participat și în competiția Asia Express unde au avut multe probe grele de înfruntat, dar câteva momente i-au apropiat foarte tare.

Sorin Bontea și Răzvan Fodor au format o echipă foarte puternică în emisiunea Asia Express, dar cei doi erau prieteni foarte buni chiar înainte de începerea filmărilor. Bineînțeles, aceștia s-au apropiat foarte tare după ce s-au văzut nevoiți să se susțină pentru a trece probele de foc din competiție, așa că experiența dură le-a garantat o prietenie pe viață orice s-ar întâmpla.

Când el era jos, eu încercam să îl ridic, când eu eram cu nervii la pământ mereu îmi spunea o vorbă părintească, mereu a știut cum să mă ia și cum să mă ridice în momentele în care eram foarte demotivat. Nu s-a schimbat absolut nimic, ne auzim săptămânal la telefon, de când suntem și colegi de trust am avut tot felul de proiecte împreună. A fost o experiență din care cu siguranță am câștigat un prieten pe viață și un frate mai mare pe care nu l-am avut până acum.”, a spus Răzvan Fodor pentru revista Viva!.

„Cu Sorin mă lega o prietenie de zece ani, atunci ne-am cunoscut prima oară și am lucrat trei sezoane la Masterchef. Am ținut legătura apoi, nu să ne facem vacanțe împreună, dar mereu am vorbit.

Multe au putut să observe telespectatorii, dar câteva momente emoționante ce s-au petrecut între cei doi i-au făcut să înțeleagă că vor fi aproape unul de celălalt la bine și la greu. Spre exemplu, Răzvan Fodor a recunoscut că a existat un moment în care Sorin Bontea a vrut să renunțe la tot și să plece acasă de la Asia Express, așa că acesta și-a convins colegul să mai ofere o șansă show-ului.

„Un moment emoționant a fost într-o seară când ne-am băgat amândoi în pat, eram într-o zonă în care erau țânțari care transmit febra Dengue, era imediat după un taifun. Eram băgați în saci de dormit care rezistă până la -5 grade Celsius, iar afară erau 30, îți dai seama că eram uzi fleașcă.

Eu m-am trezit transpirat după două ore, iar Sorin ieșise din cotețul în care eram, stătea afară și mi-a zis că de două ore stă și se gândește că el nu mai duce și că ar vrea să plece acasă. M-am așezat lângă el și am vorbit despre asta, l-am asigurat că, dacă vrea să facă asta, plec și eu odată cu el și, dintr-o discuție pesimistă, am concluzionat după încă vreo oră că trebuie să dormim și să încercăm a doua zi să tragem tare ca să ne salvăm.

A doua zi a funcționat totul ca la carte și am luat și prima noastră imunitate, așa că am avut două zile de lux și barosăneală, am dormit pe cinste, am mâncat și ne-am hidratat așa cum trebuie, ca să luăm din nou competiția în piept. Dar acela a fost un moment emoționant, discuția între doi oameni care erau pe marginea prăpastiei atât fizic, cât și psihic.”, a mai declarat starul pentru publicația menționată mai sus.