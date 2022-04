Răzvan Burleanu, reales președinte al FRF. Marți, Adunarea Generală a Federației Române de Fotbal a avut de făcut o simplă confirmare. Fără contracandidat, lui Răzvan Burleanu i s-a încredințat, prin votul membrilor afiliați, cel de-al treilea mandat în fruntea fotbalului românesc. Răzvan Burleanu a înregistrat o victorie fără emoții, cu un „scor” demn de Cartea Recordurilor.

Răzvan Burleanu, reales președinte al FRF. Adunarea Generală a federației, strânsă într-o locație inedită – Arena Națională – a consfințit alegerea pentru cel de-al treilea mandat consecutiv a lui Burleanu. Vechiul și noul șef de la Casa Fotbalului a fost singurul candidat, în contextul în care lui Sorin Răducanu (59 de ani) și Gabriel Barbu (64 de ani), au fost respinse de Comisia de validare a dosarelor de candidatură.

Răzvan Burleanu (37 de ani) a înregistrat un „scor” zdrobitor, toți cei 272 de delegați aflați la ședință votând pentru el. Nu a fost nici măcar o abținere. Burleanu a fost ales prima oară, în martie 2014, după ce Mircea Sandu s-a retras din poziția pe care o ocupa încă din 1990.

El i-a învins, acum 8 ani, pe Vasile Avram, Gheorghe Chivorchian, Sorin Răducanu și Marcel Pușcaș. Dar victoria sa a fost posibilă doar în contextul condamnării lui Gică Popescu, marele favorit, în „Dosarul Transferurilor”, cu doar o zi înaintea alegerilor.

În 2018, Burleanu a triumfat din nou, de data aceea în competiție cu Ionuț Lupescu, fost component al Generației de Aur. Ascensiunea lui Burleanu a fost pusă pe seama sprijinului acordat de oamenii politici, după cum declara Dumitru Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste.

„Burleanu este pus de oameni politici și de servicii, nu are niciun fel de rezultat. E tare Dâncu (n.r. – Vasile Dâncu, actualul ministru al Apărării) acolo, este apropiat serviciilor și nu se atinge nimeni de Burleanu. Nici Biden (n.r. – Joe Biden, președintele SUA) nu-l învinge pe Burleanu. Nu îl bate nimeni. Tot Coldea și ăștia îl țin. Grupul de la Cluj este foarte tare”, a declarat Dumitru Dragomir la Realitatea PLUS, la începutul acestui an.