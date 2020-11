Mihai Stoichiță, adevărul despre relația cu Adi Mutu. De ce îl înjură des, de fapt

Mihai Stoichiță a vorbit despre relația cu Adrian Mutu, cel pe care l-a înjurat recent, înaintea unei conferințe de presă. Stoichiță a stat pe banca naționalei U21 la partida cu Malta, chiar în locul lui Mutu. „Briliantul” a fost considerat contact direct al unei persoane din staff testată pozitiv cu noul coronavirus. Iar ca măsură de precauție, s-a decis să nu stea pe bancă în meciul cu Malta. La conferința de presă de după acel meci, 4-1 pentru „tricolori”, Stoichiță a avut o ieșire necontrolată. L-a înjurat pe Mutu cu puțin timp înainte de startul conferinței, dar într-un moment în care camerele erau deja pornite. „F…-te-n gură, Mutule! Te dau afară!”, a spus Stoichiță.

Într-un interviu acordat pentru GSP, Mihai Stoichiță a oferit noi declarații total surprinzătoare. „N-am citit nicio critică la adresa lui Eminescu sau Creangă că au mai scris prostii în intimitate”, și-a început Stoichiță pledoaria pe această temă. O comparație evident aberantă, care oricum nu se potrivește. Deoarece Stoichiță nu era în intimitate, ci în fața jurnaliștilor, pentru o conferință de presă. Apoi, Stoichiță a precizat că, de fapt, nu este prima dată când îl înjură pe Adrian Mutu. Și că o face pentru că au o relație prin care își permit asta.

„Cu Mutu am purtat o discuție privată, pe care unii și-au permis s-o facă publică. Nu dădeam nicio declarație la microfon. L-am felicitat pentru ceea ce a făcut cu echipa U21. Toate meritele au fost ale lui, nu ale mele. Îl cunosc de copil, am o relație specială cu Mutu, care-mi permite să-l mai și înjur, ceea ce nu-l deranjează. Să fie clar pentru toți acest lucru! Cine mă cunoaște știe că sunt mai libertin în exprimare, dar mai bine te înjură Stoichiță decât să te biciuiască alții”, a declarat Mihai Stoichiță pentru sursa citată.