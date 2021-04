Răzbunarea familiilor Ploieșteanu, Catanga și Gabi Luncă a apărut: “Am învins sistemul!”

România a pierdut trei mari legende ale muzicii lăutărești într-o săptămână. Gabi Luncă, Nelu Ploieșteanu și Cornelia Catanga au trecut la cele sfinte între sfârșitul lunii martie și începutul lunii aprilie 2021, lasând o lumea întreagă îndoliată. Cum s-au răzbunat familiile regretaților artiști: „Am învins sistemul!”

În săptămâna dintre lunile martie și aprilie 2021, muzica lăutărească română a pierdut trei dintre cele mai sonore nume: Cornelia Catanga, Nelu Ploieșteanu și Gabi Luncă au murit din cauza complicațiilor apărute în urma infectării cu virusul COVID-19. Cei trei mari artiști ai României au fost îngropați respectând protocolul impus de autorități privind persoanele decedate de coronavirus, lucru care a provocat o tristețe profundă în sufletele familiilor regretaților lăutari.

Joi, 8 aprilie, autoritățile de la Ministerul Sănătății au anunțat, oficial, ceea ce toți românii așteptau, de mai bine de câteva luni de zile. Se pare că protocolul privind înhumarea celor care au murit de coronavirus se va schimba. Vestea le-a liniștit pe rudele regretaților artiști de muzică de petrecere, care au suferit cumplit atunci când nu au putut organiza o înmormântare creștinească, după orânduielile bisericești, pentru Cornelia Catanga, Gabi Luncă și Nelu Ploieșteanu.

Aneta Gavrilă, fiica regretatului artist Nelu Ploieșteanu, a fost revoltată de felul în care și-a îngropat părintele. Femeia l-a implorat până și pe Ludovic Orban să o ajute cumva să-l conducă pe tatăl său pe ultimul drum, într-un mod creștinesc.

„Avem sufletul împietrit. Conştiinţa parcă nu mă lasă, că m-am lovit numai de pereţi. M-am lovit de pereţi în săptămâna asta. Am implorat să se facă ceva. Eu am primit telefoane, din surse sigure, că a ajuns până la domnul Orban, ce decizie se ia, ce decizie nu ştiu în ce sens. Ştiu sigur că el nu a murit de COVID, deci el a murit din cauza altor lucruri, pentru că un om când ajunge în ATI, nu mai moare de COVID, moare de problemele pe care le determină această boală, dar COVID el nu mai împrăştie.

Cum s-au răzbunat familiile artiștilor Ploieșteanu, Catanga și Gabi Luncă. Regretata Gabi Luncă a fost singura artistă în cazul căreia s-au făcut anumite excepții în privința protocolului de înmormântare. S-a întins un covor roșu în cimitir, iar 500 de persoane au putut să vină să-și ia rămas bun de la răposata cântăreață.

Am fost căutați de Poliție și eu și surorile mele și ceilalți din familie, am reușit totuși, într-o sală de 3.000 mp, cu acordul DSP-ului pentru 800 de persoane, am reușit să-i aducem un ultim omagiu chiar fără trupul neînsuflețit al mamei noastre.”, declara Estera Onoriu, una din fiicele îndrăgitei artiste.

„Am reușit să învingem sistemul. Într-o perioadă de pandemie, cu restricții aberante, noi ne-am dorit să aducem un omagiu mamei noastre și am reușit, prin harul lui Dumnezeu, în condiții de maximă securitate și de respectare a legii, deși am fost întrerupți de Poliție.

Cum s-au răzbunat familiile artiștilor Ploieșteanu, Catanga și Gabi Luncă. Îngenuncheat de durere este Aurel Pădureanu, după ce a pierdut-o pe iubirea vieții sale. Cornelia Catanga, regina muzicii lăutărești din România, a murit pe 26 martie, de COVID-19. Soțul regretatei soliste a fost foarte nemulțumit de felul în care a condus-o pe ultimul drum pe femeia care i-a fost alături 33 de ani din viață.

„Acum 14 zile am anunțat salvarea și a venit pe la orele 1:30. I-a făcut testul de COVID și s-a constatat că nu are. A dus-o la Spitalul Universitar și după vreo oră și jumătate a ieșit o doamnă doctor și mi-a spus că a făcut un stop cardio-respirator. După vreo jumătate de oră a venit și mi-a spus că nu se mai poate face absolut nimic și a murit soția mea. Vă puteți imagina ce am simțit în acel moment! î

Mi s-a spus că a murit de Covid. A doua zi luni a trebuit să scot de la morgă, să o duc neapărat la cimitir, că nu se poate altfel sub niciun aspect posibil și să înmormântez. Vă puteți imagina că nu aveam nici cu groapa pregătită, și am o durere în suflet pentru faptul că nu am lăsat-o încă două zile, ca să o pot să o înmormântez ca lumea. Mă bucur pentru ceilalți, pentru că o să se rezolve problema. Nu știu cât oi mai trăi și eu, dar ceea ce am văzut! Nici nu știu dacă i-a pus acolo în coșciug rochia. Îi luasem rochie nouă şi pantofi”, a declarat soțul Corneliei Catanga, acum ceva vreme, la Antena 3.