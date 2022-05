Războiul din instanță dintre Alexandru Ciucu și Alina Sorescu. Poate designerul să obțină custodia copiilor? EXCLUSIV

Soțul artistei a solicitat printr-o ordonanță președințială domiciliul celor două minore la el acasă, acolo unde au locuit o perioadă, înainte de divorț Potrivit mai multor surse avocățești, șansele lui Alexandru Ciucu de a-i lua copilele Alinei Sorescu sunt însă foarte mici, acesta trebuind să demonstreze, printre altele, că mama ar avea un anturaj dubios sau condiții locatitve proaste.

Soțul artistei a solicitat printr-o ordonanță președințială domiciliul celor două minore la el acasă, acolo unde au locuit o perioadă, înainte de divorț. La rându-i, și Alina Sorescu dorește același lucru, iar divorțul dintre cei doi se anunță a fi unul cu scântei.

La începutul anului am introdus acțiunea de divorț, iar în cadrul acestui proces soțul meu a intentat acum o ordonanță președințială, în care cere domiciliul fetițelor noastre la el până la soluționarea în instanțî a procesului.

„Dragii mei, nu voiam sa comentez pentru că, asa cum știți cu toții, am fost încă de copil un om discret, cu un parcurs serios si m-am ținut departe de scandaluri. Având în vedere că au apărut informații eronate în presă, este nevoie să fac o precizare.

Potrivit mai multor surse avocățești, șansele lui Alexandru Ciucu de a-i lua copilele Alinei Sorescu sunt foarte mici, acesta trebuind să demonstreze, printre altele, că mama ar avea un anturaj dubios sau condiții locatitve proaste.

Ioan Todan, avocatul care a apărat-o pe Antonia în procesul de divorț cu fostul soț, Vincenzo Castellano, a declarat, pentru pleytech.ro, că astfel de cazuri, când instanța a stabilit domiciliul copiilor la adresa tatălui și nu a mamei au fost destul de rare.

De regulă, copiii rămân la mamă, în cel mai rău caz, două săptămâni la mamă, două la tată. Problema e că sunt și fete și au anumite nevoi. Oricât ar vrea tatăl să spună că știe cum să le îngrijească, nu are cum să o facă precum mama lor”, ne-a a spus Ioan Todan.

Un alt cunoscut avocat, Ovidiu Șerban, de la firma Zamfirescu Racoti Vasile @ Partners, ne-a declarat că în astfel de situații, deși mama pare să aibă un mic avantaj, și tatăl ar putea avea câștig de cauză.

”În jurisprudența românească nu există o dispoziție expresă care să favorizeze expres unul sau altul dintre părinți în cazul unei separări sau a unei acțiuni de divorț. Lumea trăiește cu o anume impresie, dar nu există niciun articol pe tema asta.

În practică, soluțiile finale ale instanțelor au confirmat în număr mai mare cazurile în care copiii minori au rămas în îngrijirea mamei, dar o astfel de practică nu are temei expus clar de lege. Decizia instanței se ia în funcție de interesul superior al minorului, așa cum spune legea!

Există desigur o tradiție la noi, și nu doar în România, care arată că mamele au de mai multe ori în raport cu tații soluții favorabile în aceste chestiuni. E o concepție încetățenită, dar care poate fi și infirmată. De asemenea, în multe cazuri chiar tații susțin varianta ca minorul sau minorii să rămână la mamă.

Pe diverse considerente, care pleacă de la faptul că mama își cunoaște cel mai bine copilul, că i-a urmărit creșterea, dar și invocând lipsa de timp a tatălui, care ar putea fi mai ocupat și cu serviciul sau alte îndatoriri. Pe de altă parte, Codul Civil arată că un minor poate fi chemat obligatoriu în instanță, pe o asemenea speță, dacă a împlinit zece ani. Există însă cazuri în care sunt chemați și copiii mai mici, de opt sau nouă ani, dacă se constată că se poate purta un dialog cu ei și pot răspunde la anumite întrebări.

Ca atare, pur teoretic, fiindcă nu cunosc toate detalii speței, poate rezulta ca mama are un mic avantaj. Însă în fața instanței vor conta detaliile, argumentele fiecărei părți și modul în care acestea vor fi prezentate și gradul lor de convingere. Am cunoscut complete de judecată feminine care au dat dreptate taților, după cum am întâlnit și situații inverse”.