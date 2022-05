Alina Sorescu, prima reacție despre divorțul de Alexandru Ciucu. Ce a putut să facă soțul artistei

Alina Sorescu a rupt tăcerea! Celebra cântăreață a postat un mesaj incredibil pe rețelele sale de socializare. După ani în care s-a zvonit că relația sa cu iubitul designer este pe final, iată că adevărul a ieșit la iveală. Solista a hotărât că este momentul să vorbească despre divorț. „La începutul anului am introdus acțiunea”, a subliniat ea în câteva rânduri aduse în prim-plan internauților care au rămas fără cuvinte atunci când au luat la cunoștință situația de criză dintre cei doi încă soți.

Alina Sorescu a decis că este momentul să vorbească despre divorțul dintre ea și tatăl fetițelor sale. Vedeta a mărturisit tuturor că relația amoroasă alături de Alexandru Ciucu a ajuns la final.

După mult timp în care au încercat să ascundă realitatea și situația delicată din căsnicia lor, blondina a vorbit și a mărturisit totul. Cei doi au două fetițe împreună și păreau că formează una din cele mai frumoase familii din showbiz-ul românesc.

Solista a venit în prim-plan cu detalii din separarea dintre aceștia. Conform declarațiilor sale, bărbatul dorește ca până la finalizarea procesului micuțele să rămână exclusiv în grija lui, motiv pentru care a intentat o ordonanță președințială.

Femeia a subliniat că va face tot ce îi stă în putere pentru a-și proteja copiii, pentru a le crește armonios pe fete și pentru a le sta alături întotdeauna. Cei care o sprijină acum pe cântăreață sunt părinții și fanii.

„Dragii mei, nu voiam sa comentez pentru ca, așa cum știți cu totii, am fost înca de copil un om discret, cu un parcurs serios și m-am tinut departe de scandaluri. Având in vedere ca au apărut informații eronate în presa, este nevoie sa fac o precizare.

La inceputul anului am introdus actiunea de divort, iar in cadrul acestui proces soțul meu a intentat acum o ordonanta presedintiala, in care cere domiciliul fetitelor noastre la el pana la solutionarea în instanta a procesului.

Voi face tot posibilul sa îmi protejez fetițele, sa muncesc pentru a le creste și sa le educ armonios, ca si pana acum. Le multumesc parintilor mei care sunt alaturi de mine si tuturor celor care in aceste zile mi-au trimis mesaje de incurajare. Alina Sorescu”, este mesajul postat în urmă cu doar puțin timp de Alina Sorescu.