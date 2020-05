Război la Antena 1, între Florin Ristei și Mirela Vaida? Mesajele care i-au uluit pe fani

Florin Ristei, în ultima perioadă, devenise un permanent al Antenei 1, după ce a participat la diferitele show-uri. La un moment dat a avut propria emisiune, „Prietenii de la 11“. Se pare că relațiile între Florin și Antena 1 s-au răcit, până acolo încât s-a ajuns la un ”război”.

După aproape de doi ani de emisie, în 2019 Florin Ristei afla de la oficialii Antenei că emisiunea pe care o realiza a fost scoasă din grila de programe. Fanii au reacționat imediat și l-au asaltat pe Florin cu întrebări. Acesta, pe pagina personală de Facebook, a confirmat informaţia şi a explicat care sunt motivele.

„Răspund aici, pentru cine e interesat, ca să evităm tot felul de telefoane şi întrebări penibile. Din 1 martie, emisiunea «Prietenii de la 11» iese din grila de programe Antena 1. După doi ani de emisiune, am ales să schimb ceva, de aici şi plecarea mea. A fost o experienţă foarte mişto, cu o echipă de producţie profi, cu o Diana Munteanu aşa cum nu o ştiam şi cu care, zic eu, că am facut echipă foarte bună, şi un context în care m-am simţit bine, am vorbit ce am vrut şi de care sunt mândru“, a scris Ristei.