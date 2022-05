Ray Liotta a murit. Actorul din Goodfellas avea 67 de ani. Cum a fost găsit

A murit celebrul actor din Goodfellas. Fanii sunt șocați de vestea tragică pe care au aflat-o recent. Actorul american a fost cunoscut pentru rolul său din filmul regizat în 1990 de Martin Scorsese. Cum și-a găsit sfârșitul celebrul artist? El se afla în Republica Dominicană, unde era implicat în turnarea unui film numit „Dangerous Waters”. Majoritatea din cei care îi urmăreau munca așteptau cu nerăbdare noul proiect. Din păcate, acesta nu va mai fi posibil.

A murit actorul Ray Liotta: a devenit celebru după ce a jucat în filmul Goodfellas

Ray Liotta a murit în cursul zilei de vineri. Actorul a devenit cunoscut în special după ce a jucat în pelicula Goodfellas, regizat în 1990 de Martin Scorsese. Artistul în vârstă de 67 de ani și-a găsit sfârșitul în somn.

Acesta se afla în Republica Dominicană la filmările filmului „Dangerous Waters”. Liotta era chiar într-o revenire spectaculoasă în cariera sa.

Printre ultimele proiecte în care s-a remarcat se numără și The Many Saints of Newark (2021), No Sudden Move (2021) şi Marriage Story (2019), film care a obţinut un premiu Oscar în 2020 şi alte cinci nominalizări.

De asemenea, el tocmai a terminat de jucat în noul film al lui Elizabeth Banks – Cocaine Bear, care, conform IMDb, urmează să fie lansat în 2023.

Cariera

Fanii săi sunt șocați de vestea tragică, mai cu seamă că viața sa prinsese contur și pe partea personală. El era logodit și urma să se căsătorească cu Jacy Nittolo. Bărbatul s-a născut în New Jersey la 18 decembrie 1954.

Cel din urmă a fost adoptat la vârsta de șase luni, după ce a fost abandonat la un orfelinat. Actorul a crescut în New Jersey, ulterior s-a mutat la New York, iar în cele din urmă a ajuns în Los Angeles pentru a-și urma cariera.

Primul rol l-a jucat în anul 1983 în pelicula The Lonely Lady. Adevărata sa descoperire a venit în 1986, în filmul lui Jonathan Demme- Something Wild, pentru care a fost nominalizat la Globurile de Aur la categoria „Cel mai bun actor în rol secundar”.

Primele apariții

1980 Hardhat and Legs Family Film de televiziune

1981 Crazy Times Johnny „Wizard” Lazarra Film de televiziune

1983 The Lonely Lady Joe Heron

1986 Something Wild Ray Sinclair

1987 Arena Brains The Artist Film de scurtmetraj

1988 Dominick and Eugene Eugene „Gino” Luciano

1989 Field of Dreams Shoeless Joe Jackson

1990 Goodfellas Henry Hill

1991 Women & Men 2: In Love There Are No Rules Martin Meadows Film de televiziune

1992 Article 99 Dr. Richard Sturgess

1992 Unlawful Entry Officer Pete Davis Nominated: MTV Movie Award for Best Villain