Răsturnare de situație pentru FCSB. Poate să joace în Ghencea?! Anunțul neașteptat

Lucrările la stadionul Steaua au fost finalizate, dar inaugurarea ar putea să aibă loc abia în luna aprilie. Sezonul în Liga 3 s-a încheiat deja şi va fi reluat în primăvară. Mulţi dintre fanii FCSB ar vrea ca şi echipa lor să joace pe Ghencea, dar conducerea Stelei a anunţat că acest lucru nu va putea fi posibil. Fost antrenor atât la Steaua cât şi la FCSB, Mihai Stoichiţă face lobby ca echipa lui Gigi Becali să primească acceptul de a juca în Ghencea. Actualul director tehnic de la FRF spune că orice echipă ar trebui să aibă dreptul să evolueze pe noua arenă. După ce, desigur, aceasta va fi inaugurată de CSA Steaua Bucureşti, formaţia căreia îi aparţine în mod tradiţional arena.

„Din ce am văzut toată lumea are dreptul să joace pe el. Şi Rapid are dreptul să joace pe el dacă plăteşte chirie. Probabil că cei care poartă numele de CSA Steaua, e normal că ei să îl inaugureze. Pentru că este locul fostului stadion, a purtat numele Steaua atâţia ani de zile. Îl poartă în continuare şi normal ei sunt. Dar problemele astea juridice care ţin de administraţie, nu îmi aparţin. Treaba lor”, a declarat Mihai Stoichiţă pentru Telekom Sport.