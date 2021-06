Relația dintre Ilie și Ioana Năstase este extrem de tumultoasă. Aceștia se despart, se împacă, iar în momentul în care toată lumea crede că le merge bine, își spun iar adio. Totuși, cei doi se află acum în plin proces de divorț, așa că nimeni nu se aștepta ca situația să ia o turnură neobișnuită.

După episodul violent din trecut ce a avut loc între ei, Ioana a decis să depună actele de divorț pentru a-și lua adio pentru totdeauna de la partener. Se pare că apele între cei doi s-au liniștit, ba chiar bruneta s-ar gândi la o împăcare. Invitată la Teo Show, aceasta a dezvăluit că încă nu știe dacă se va prezenta la tribunal pentru prima înfățișare pe data de 24 iunie, mai ales pentru că fostul tenismen vrea să o recâștige.

„Ilie Năstase este foarte libertin. (…) Eu ies foarte usor din episoadele dificile, dacă e nevoie plâng. Nu am divorțat încă, suntem în divorț dar stăm mai tot timpul împreună. Îl respect foarte mult, simt că are nevoie de mine, cred că îl iubesc.

De asemenea, Ioana a vorbit despre tot ce s-a întâmplat între ea și soțul ei în ianuarie, în momentul în care Ilie Năstase a devenit violent. Chiar dacă bruneta încă se mai gândește la evenimentul trist, se pare că aceasta ar fi pregătită să îi ofere o nouă șansă partenerului, mai ales pentru că o să meargă alături de acesta într-o vacanță la Paris.

„Eu întotdeauna fac ce simt, intuiția nu mă păcălește. (…) Nu aștept nimic din partea lui, doar să fie așa cum a fost în aceste șase luni, un om calm, echilibrat. Pentru mine cele mai importante au fost vorbele lui, mai puțin m-au interesat cadourile.

Discuții sunt în orice căsnicie, eu am încercat să le aplanez, ce s-a întâmplat în ianuarie a fost ceva ce m-a depășit, am simțit că nu pot să fac față. Toți dezamăgim mai mult sau mai puțin. Cel mai mult iubesc umorul lui, în care este un om extraordinar, dar, ca fiecare, mai are și scăpări. Aș vrea să rămână așa cum este acum. Vineri vom pleca la Paris.”, a mai spus aceasta.