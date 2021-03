Răsturnare de situație între Ilie Năstase și soția sa. Informații șoc: ‘Marți la tribunal’

Fostul tenismen Ilie Năstase a fost acuzat de soție, în urmă cu o lună, că a bătut-o. Ioana a sunat la 112 în stare de șoc, dar nu a dorit să depună plângere.

Răstunare de situație între Ilie Năstase și soția sa. Agresiunea se va lăsa cu divorț

„În seara de 8 ianuarie 2021, prin apel 112 a fost sesizat un conflict casnic. La fața locului s-au deplasat, de urgență, polițiști din cadrul Secției 2, care au luat legătura cu persoana care a reclamat situația. Aceasta a refuzat să formuleze plângere sau punerea în aplicare a unui ordin de protecție provizoriu”, conform ofițerilor care s-au ocupat de acest caz.

La scurt timp, Ioana Năstase a declarat că nu s-a decis dacă va divorța sau nu de fostul sportiv. Astăzi, surse apropiate cuplului admit că separarea lor oficială e doar o chestiune de zile.

„Prefer să tac. Tind spre divorț”, spunea ea imediat după întâmplare

Ioana Năstase a fost lovită de tenismen în Complexul Stejarii, acolo unde obișnuiau să locuiască atunci când veneau în București.

„Eu am venit de la munte unde petrecusem onomastica cu prietena mea din copilărie. Am ajuns în Bucureşti, am luat masa în oraş cu Ilie, apoi ne-am întors în Stejarii. Am văzut încă de la masă că era nervos, dar nu am dat importanţă. Am ajuns acasă şi… am rămas şocată. O ploaie de palme! Folosesc aceşti termeni ca să păstrez cât de cât decenţa. Nu mi s-a întâmplat aşa ceva în viaţa mea.

Pentru că nu ştiam dacă mai ies vie, am chemat poliţia. Am ieşit pe uşă, m-am urcat în maşină şi am plecat direct spre Constanţa. Eu nu i-am dat lui nici un motiv pentru acest comportament, însă pot să spun că este un om extrem de influenţat. Sunt anumite persoane care au influenţă asupra lui, iar aici nu vorbesc de prieteni, pentru că prietenii lui mă respectă.

Prefer să tac, nu zic mai multe. Dar nu i-am dat motive să se comporte aşa. Tind spre divorţ. Voi vedea perioada următoare ce voi face clar. Deocamdată încerc să mă liniştesc”, povestea femeia la momentul respectiv.