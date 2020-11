Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri bombă despre cuplul Bianca Drăgușanu și Alex Bodi. Ce s-a aflat acum despre cei doi

Adriana Bahmuțeanu vorbește despre Bianca Drăgușanu și Alex Bodi. Ce a aflat vedeta despre ei și ce spune despre cel mai controversat fost cuplu din showbiz-ul din România?

Ironia face ca ucenicul să-și întreacă maestrul în noua ecuația a fostului cuplu. În timp ce Bianca a dispărut în umbră în Dubai și se interesează de viitoare proiecte, Alex Bodi e cap de afiș în România, după ce ea l-a făcut cunoscut lumii mondene de la noi. Adriana Bahmuțeanu este una dintre vedetele de la noi care-și poate da cu părerea asupra unei relații cu probleme care a avut multe de încercat și care a surprins de fiecare dată când s-a reîmpăcat. Fosta soție a lui Silviu Prigoană a discutat despre fostul cuplu format din Bianca Drăgușanu și Alex Bodi.

Nici la ei nu se mai știe exact șirul desărțirilor, dar este cunoscută exact separarea ultimă care i-a adus departe unul de celălalt chiar în aceste clipe grele pe care le trăiește acum afaceristul. Adriana Bahmuțeanu a spus, pentru impact.ro: „Cuplul Bianca-Bodi este conflictual, e o pasiune până devin dușmani, se ceartă, se bat. Nu o să ajungă la un numitor comun niciodată. Ea e geloasă pe oricine la nivel patologic, ea nu are încredere în ea, toate astea vin din copilărie. În momentul în care non stop mai faci ceva, te mai operezi, înseamnă că nu te simți bine în pielea ta. Are o problemă mare Bianca, atrage parteneri abuzivi, un băiat bun ca Victor nu a atras-o. Ei îi plac smardoii, are mult de lucrat cu ea. Până nu schimbă modelul de bărbat de care e atrasă ea nu va fi fericită”.

Reacția fostei asistente păcătoase la auzul veștilor despre Bodi

Biancăi nu i-a venit să creadă și e foarte supărată. În ciuda a tot ceea ce i-a făcut Alex, ea mai are sentimente pentru el, încă îl iubește, nu dispar cu totul peste noapte. Chiar dacă a bătut-o, umilit-o și s-a afișat cu altă femeie, ea niciodată nu ar vrea ca lui să i se întâmple ceva rău.

Nu va veni in țară pentru că astăzi participă la un eveniment important și nu are cum. Are planuri în Dubai pentru încă o perioadă de timp. Dar dacă Alex i-ar cere să se întoarcă pentru a-i fi alături, ea ar face asta imediat„, au declarat apropiați ai Biancăi, pentru impact.ro.