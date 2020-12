Milionarul Cengiz Şıklaroğlu a vorbit despre despărțirea de Bianca Drăgușanu

Antena Stars a intrat în casa excentricului milionar turc Cengiz Şıklaroğlu, unde a filmat un interviu cu acesta și Bianca Drăgușanu. Ce a spus despre despărțirea de divă?

Milionarul Cengiz Şıklaroğlu, despre despărțirea de Bianca Drăgușanu

Cengiz Şıklaroğlu a vorbit despre zvonurile care l-au arătat o perioadă de timp în brațele Biancăi Drăgușanu. Milionarul a negat că ar avea o relație de dragoste cu diva. „Ne-am cunoscut pe instagram. Cred că acum un an mi-a scris, dar eu eram căsătorită. Da, eram căsătorită. Şi mi-a verificat profilul şi a văzut că sunt căsătorită, deci nu am răspuns…”, a spus el despre începutul prieteniei cu Bianca. Cei doi nu au conversat în acea perioadă, subliniază turcul. Blondina, aflată în dreapta sa, a confirmat, spunând că au început să aibă o legătură atunci când ea a mers în Istanbul. I-a scris afaceristului, moment în care s-au întâlnit pentru prima oară.

„Când Bianca a venit aici i-am zis că o ştiu pentru că ţi-am trimis un mesaj anul trecut, dar apoi am şters mesajul pentru că am văzut că este căsătorită. Apoi mi-a zis că da, că este căsătorită”, a spus bărbatul.

Pe de altă parte, Şıklaroğlu a declarat că nu-i poate nega calitățile româncei, râvnind, „ca orice bărbat”, la o femeie ca ea, cu precizarea că acum nu poate avea oricum o relație de iubire. Acesta a ieșit din închisoare în urmă cu patru luni, iar acum „trebuie să reglez tot ceea ce am lăsat nerezolvat, abia apoi pot să mă gândesc la o relație”.

Despre gluma lor internă

„Nu am avut nicio aventură. Suntem doar prieteni. Le-am spus tuturor, dar nu m-au crezut. Şi avem această frază cu „baby are you lost?” (nr. „iubire, te-ai pierdut?”) pentru că atunci când am venit prima dată aici, m-am pierdut. Eram în taxi, şi el a trimis o maşină după mine. Nu am aşteptat maşina şi am plecat de la hotel cu 5 minute înainte.

El a trimis maşina, iar eu am plecat. Şi m-a sunat: „Bună, baby, unde eşti? Maşina este în faţa hotelului tău.”, iar eu am spus: „Nu ştiu unde mă aflu, cred că m-am pierdut.” Şi mi-a spus cuvintele astea magice: „Te-ai pierdut, baby girl?”. Şi i-am zis că da, m-am pierdut. Şi toată lumea crede că e ceva mai mult din cauza acestei fraze”, explică milionarul.