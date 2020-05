Răsturnare de situație în procesul dintre Laura Codruța Kovesi și statul român. Anunțul făcut la CEDO

S-a aflat ce mai poate face statul român în procesul pe care i l-a intentat Laura Codruța Kovesi, după ce fostul procuror DNA a și câștigat. Reprezentantul României în procesul intentat de fostul procuror șef al Direcției Naționale Aticorupție spune că decizia nu este una definitivă.

Răsturnare de situație în procesul dintre Laura Codruța Kovesi și statul român

Marți, 5 mai, Laura Codruța Kovesi a înregistrat o primă victorie împotriva statului român! Judecătorii Curții Europene a Drepturilor Omului au stabilit că demiterea Laurei Codruța Kovesi din fruntea DNA a fost una abuzivă, din cauza faptului că fosta șefă DNA nu a putut contesta decizia de fond, ci doar pe procedură. De asemenea, CEDO a mai precizat că Laurei Codruța Koveși i-a fost încălcat dreptul la libera exprimare.

Victoria fostului procuror șef al DNA nu este încă totală. Avocatul Viorel Mocanu, fost agent guvernamental la CEDO, cel care a apărat România în procesul intentat de Laura Codruța Kovesi, a afirmat că decizia de marți, 5 mai, poate fi contestată de către Guvern, deoarece nu este una definitivă.

Laura Codruța Kovesi, mesaj pentru fostul ministru al Justiției

„Statul român, întrucât guvernul a formulat observaţii de respingere, are obligația de a contesta hotărârea dată și să exercite calea de atac în termen de trei luni de la comunicarea ei, astfel că hotărârea încă nu e definitivă.

Interesant este că domnul Cioloș a făcut cerere de intervenție în favoarea ei. În situația în care domnul Aurescu nu a schimbat apărările și în această cauză”, a declarat Viorel Mocanu pentru stiripesurse.ro.

Laura Codruţa Kovesi a avut o primă reacție, după decizia judecătorilor de la CEDO. Fostul procuror șef al DNA a făcut referire la fostul ministru al Justiției, profesor-doctor Tudorel Toader, cel care a propus demiterea sa.

„Nu am ce să îi transmit domnului Tudorel Toader. Doar să îi reamintesc că, atunci când am făcut această acţiune, dânsul a spus că nu am nicio şansă”, a afirmat Kovesi la Digi 24.