Răsturnare de situație în divorțul Oanei Roman?! Ce relație are acum cu Marius Elisei

Ce se întâmplă în divorțul Oanei Roman? Care este relația pe care o are acum vedeta de televiziune cu tatăl copilului său? În ce termeni mai sunt foștii soți acum, la luni bune după despărțire?

Oana Roman a depus actele de divorț, dar deși acest lucru nu s-a întâmplat în urmă cu mult timp foștii parteneri sunt despărțiți de luni bune deja și se pare că de această dată nu mai este cale de împăcare.

Fosta prezentatoare de televiziune a făcut un anunț surprinzător chiar înainte de Crăciun: despărțirea de tatăl copilului ei. Aceștia deși au încercat de multe ori să remedieze discrepanțele care au intervenit, lucru care s-a reușit de câteva ori pe parcursul relației dintre ei, acum nu s-a mai putut face nimic.

Vedeta a anunțat recent în cadrul emisiunii Xtra Night Show că demersurile pe cale legală continuă, iar separarea lor e definitivă. Totuși, aceasta a fost întrebată de Dan Capatos dacă ar mai fi posibil să existe o împăcare între ei, moment în care Oana a stat pe gânduri, dar a afirmat că în aceste momente cei doi se înțeleg foarte bine, chiar cel mai bine decât au decis să-și spună adio și să meargă pe drumuri separate.

Comunicarea e una decentă, de dragul micuței, astfel ca fiica lor să nu simtă prea tare ruptura care a apărut. ”Am depus actele și în momentul ăsta avem o relație extraordinar de ok. Nu știu (n.r. dacă se vor împăca). Avem o relație foarte ok, vine și mă ajută când e nevoie”, a spus Oana Roman la Antena Stars, în emisiunea Xtra Night Show!

Anunțul Oanei Roman de despărțire:

‘Nu s-a mai putut cu Marius. Nu cred ca mai e cale de împăcare. La începutul anului am făcut tot, m-am reinventat, pentru că nu aveam bani pe pandemie, împreună cu el am făcut site-ul. Nu s-a mai putut cu el, asta e. El făcea munca din spate, era imposibil să fac singură această afacere, care mergea foarte bine în ultima vreme. Marius își mai dorește un copil. Acum poate să-l facă. Nu moare nimeni că își crește singură copilul. Interesul principal e ca Isa sa se dezvolte cum trebuie. Ea a înțeles situația. Ea are o relație foarte ok cu Marius’

Oana Roman