Oana Roman, furioasă din cauza vaccinării anti-covid-19. Ce a pățit Mioara, mama ei

Vedetele, precum toți românii, schimbă diferite stări în această perioadă, de la fericire sau nerăbdare, până la indignare. Oana Roman a trăit revolta, din cauza faptului că nu și-a putut programa mama, pe Mioara Roman, la a doua etapă de administrare a serului anti-COVID-19, aceasta făcând parte din categoria oamenilor vulnerabili în fața noului virus.

Oana Roman nu și-a putut programa mama la vaccin pentru că nu a găsit loc la rapel. Vedeta și-a manifestat furia pe rețelele de socializare

Oana Roman și-a spus oful pe rețelele de socializare, după ce a încercat să-și programeze mama pentru administrarea celui de-al doilea ser anti-COVID-19, aceasta încadrându-se în etapa a doua de vaccinare având 80 de ani și mai multe afecțiuni.

„Nu am reușit să o programez pe mama la vaccin, pentru că nu am găsit loc la rapel. Nu la o distanță rezonabilă de casă, pentru o femeie de 80 de ani cu multiple afecțiuni cronice. M-am lăsat păgubașă. Eu nu am pile și nu caut pârghii ca să primesc o programare pentru mama, care chiar are nevoie de acest vaccin. Mulțumesc, România. De abia aștept să trăiesc într-o țară civilizată. Aici vom fi civilizați peste multe generații”, a scris Oana Roman pe InstaStory.

Mioara Roman a fost externată din spital

Catinca Roman anunța la începutul lunii ianuarie că mama Mioara va fi internată din nou, deoarece starea sa de sănătate se agravase în ultima vreme: „Mama s-a simțit rău zilele trecute, starea ei s-a agravat. Testul Covid a ieșit negativ, mâine o internăm pentru trei zile. Vineri merg eu să o iau de la spital”, declara Catinca.

„La ora 12:00 mă duc să o iau pe mama de la spital și să o aduc acasă, pentru că este foarte bine și este totul în regulă și sunt foarte mulțumită că e totul gata”, a informat Oana Roman pe Instagram.

„Mama are multe afecțiuni, dacă o vezi nu o recunoști. La ea îmbătrânirea a fost bruscă. Am vrut să o internez, dar nu am putut din cauza pandemiei. Are un Parkinson foarte agresiv, nu poate să-și folosească o mână! E greu, nu ești pregătit! Tata știe, dar ce poate să facă? Eu nu merg decât la un spital privat, pentru că acolo mi-au salvat viața. Mama are boală degenarativă ce nu poate fi controlată”, povestea Oana într-o emisiune TV.