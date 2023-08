Răsturnare de situație în cazul lui Luis Rubiales, oficialul spaniol care a sărutat pe o gură o jucătoare de fotbal. El Pais a dezvăluit ce se va întâmpla cu președintele federației

Luis Rubiales este de cinci zile în ziarele de sport din lumea întreagă. A sărutat o jucătoare pe gură, după ce Spania a câștigat titlul mondial la fotbal feminin, și a fost supus unui val uriaș de critici. El Pais susține că președintele Federației Spaniole de Fotbal își va prezenta astăzi demisia.

Luis Rubiales a fost în ultimele zile în centrul atenției. Gesturile președintelui Federației Spaniole de Fotbal au șocat opinia publică și pe oficialii forului din care face parte, dar au existat reacții dure și din partea miniștrilor din cabinetul Spaniei. Oficialul a avut un comportament șocant, după ce naționala iberică a câștigat titlul mondial în urma finalei cu Anglia. Imediat după fluierul de final și-a dus mâna la organele genitale, deși se afla la doar doi pași de Regina Letizia a Spaniei, iar la festivitatea de premiere a îmbrățișat cu foc mai multe jucătoare și a sărutat-o pe Jenni Hermoso.

The controversial kiss btw Luis Rubiales and Jenni Hermoso.

Luis was clearly overjoyed.

There’s nothing much to it.

Besides in most European countries, kissing is a way of greeting.#FIFAWWC #FIFAWomensWorldCup2023 pic.twitter.com/h7GXomEX1c

— Humour + Sensuality + Conspiracy = Cruise. (@the_cruisetv) August 24, 2023