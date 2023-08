Președintele Federației Spaniole de Fotbal, gest mizerabil la finala Mondialului Feminin. Ce a făcut Luis Rubiales cu câteva minute înainte să sărute o jucătoare – FOTO & VIDEO

Președintele Federației Spaniole de Fotbal se confruntă cu val de critici atât în Spania, dar și peste hotarele țării. Luis Rubiales a fost în centrul atenției la finala Campionatului Mondial de Fotbal Feminin, după ce a sărutat o jucătoare. Jurnaliștii au descoperit ce gest a făcut imediat după ce arbitrul a fluierat finalul partidei. Marca a remarcat faptul că nu i-a păsat de nimic, nici măcar de faptul că lângă el se afla Regina Letizia a Spaniei.

Spania a învins Anglia cu 1-0 în finala Campionatului Mondial de Fotbal Feminin, în urma unui gol marcat de Olga Carmona. Ibericile au fost la un pas de un succes mult mai consistent, dar Jennifer Hermoso a ratat o lovitură de la 11 metri. La final, toate camerele au fost atrase de manifestările entuziaste ale președintelui Federației Spaniole de Fotbal. Luis Rubiales a fost foarte bucuros, iar când s-au dat medaliile a sărutat-o cu foc pe Jennifer Hermoso. Asta după ce le-a îmbrățișat pe toate jucătoarele. Fanii au reacționat imediat și au fost multe comentarii furioase care au devenit și mai agresive, după ce oficialul și-a explicat gestul.

