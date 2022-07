Răsturnare de situație în cazul Caracal. Ce se întâmplă cu Gheorghe Dincă (exclusiv)

Când va fi condamnat Gheorghe Dincă? Este întrebarea la care părinții Luizei Melencu și Alexandra Măceșanu așteaptă răspunsul de ani buni. Oamenii se așteaptă ca acesta să fie condamnat pentru dublă crimă.

În cazul în care instanța va ajunge la o concluzie defavorabilă, Gheorghe Dincă va primi nu mai puțin de 30 de ani după gratii. Aceasta este pedeapsa maximă pe care „Monstrul din Caracal” ar putea să o primească peste aproape o lună.

Avocatul Alexandrei Măceșanu, Aurel Moldovan, susține că este posibil ca judecătorul să dea curs cererii procurorului de caz și să-l condamne pe Gheorghe Dincă la 30 de ani de închisoare.

De asemenea, acesta spune că, dacă ar fi fost procuror, ar fi cerut mai multe descinderi în zona Caracalului, orașul în care au avut loc presupusele crime oribile.

Aurel Moldovan a evitat să ofere vreun prognostic pe tema condamnării. Cu toate acestea, a subliniat faptul că, din punctul său de vedere, acuzatul nu ar fi, de fapt, un ucigaș. De asemenea, Gheorghe Dincă a împlinit recent 69 de ani, iar vârsta lui înaintată l-ar putea ajuta să primească o condamnare mai mică.

„Din probele administrate în timpul procesului nu rezultă că Gheorghe Dincă ar fi criminal. Proba de ADN, cea care ar fi fost extrasă pare-se dintr-un dinte aparținând Alexandrei Măceșanu, găsită în butoiul în care acuzatul ar fi ars oasele victimelor sale nu e evidentă. Dacă nu ai pulpă dentară, nu prea ai de unde să extragi ADN-ul.

Or, medicii care au făcut analiza au explicat că din oasele calcinate în acel butoi nu s-a putut stabili cu claritate dacă avem ADN și cui aparține. În al doilea rând, actul constatator de deces are trecută pe el data de 26 iulie 2019. Or, asta înseamnă că fata ar fi murit ea față cu polițiștii care făceau deja la acea dată diverse cercetări. Ceea ce, să recunoaștem, e cam ciudat! Nu există probe care să-l incrimineze direct pe Gheorghe Dincă de crimă!”, a declarat Aurel Moldovan pentru impact.ro.