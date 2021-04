Adevărul despre divorțul dintre Alexandra Dinu și Adrian Mutu. De ce s-au despărțit, de fapt

Care este adevărul neștiut până acum din spatele divorțului dintre Alexandra Dinu și Adrian Mutu? Fanii fostului cuplu au rămas șocați de despărțirea lor, mai cu seamă că formau unul din cuplurile iubite din showbiz-ul românesc.

Alexandra Dinu și Adi Mutu au format unul din cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc. Mulți îi vedeau împreună până la adânci bătrâneți, dar soarta a decis altceva.

Aceștia au hotărât să meargă pe drumuri separate după doar trei ani, iar fiul pe care îl au împreună să locuiască cu mama sa. Niciodată nu s-a vorbit, însă, despre motivul care a dus la despărțire.

Se pare că ceea ce a destrămat relația lor a fost gelozia din partea fostului fotbalist. Actualul jurat de la „Românii au talent” era abia la început de carieră, bărbații roiau în jurul ei, iar situația aceasta l-a scos din minți pe Mutu.

Anii au trecut, iar actrița s-a vindecat complet și a decis să vină cu câteva detalii pentru fanii ei despre divorțul de singurul bărbat care a dus-o până acum la altar. Vedeta susține că totul e de domeniul trecutului acum, considerând acele scenarii parcă desprinse din altă viață. Blondina era pe atunci foarte tânără, așa că recunoaște că a trăit totul foarte intens.

”La vremea respectivă am trăit foarte intens totul, eram și foarte tânără și fără experiență. Astăzi, însă, este un capitol încheiat de foarte mult timp, am senzația că face parte dintr-o altă viață. Este o experiență care m-a ajutat să cresc, să mă cunosc și să înțeleg ce îmi doresc. Și mi-a lăsat cel mai de preț cadou: pe fiul meu, Mario. Așa că voi fi veșnic recunoscătoare pentru asta”, spunea Alexandra Dinu, potrivit viva.ro, citat de spynews.ro.

Adi Mutu a fost cel care a făcut oficial anunțul separării de mama fiului său, pentru a clarifica toate zvonurile. Sportivul a cerut atunci liniștea necesară în dreptul acestui subiect pentru că la moment avea de depășit o etapă importantă în cariera sa.

”Informez opinia publică în general și în special simpatizanții mei și ai fotbalului că amiabil am convenit cu soția mea, Alexandra, desfacerea căsătoriei, pentru care am înregistrat acțiunea de divorț. Doresc să am liniștea necesară pentru concentrare și participare eficientă la acțiunile viitoare ale echipei naționale și ale formației de club la care îmi voi continua activitatea fotbalistică”

Adrian Mutu