Răsturnare de situație în cazul accidentului din Pantelimon. Proprietarul mașinii și-a schimbat declarația

Investigația în cazul accidentului tragic din apropierea Parcului Pantelimon, provocat de un adolescent fără permis, se complică. Proprietarul mașinii implicate și nepotul său, despre care se presupune că a primit autoturismul, sunt audiați de procurori.

Ancheta ar putea fi extinsă, după ce bărbatul și-ar fi schimbat declarația, susținând acum că vehiculul a fost luat din service de către cei doi tineri, fără acordul său. După accidentul în care un copil a fost ucis, iar sora lui a suferit răni grave, procurorii au dispus efectuarea mai multor expertize.

„Nu i-am dat mașina, i-am cerut șoferului să-mi repare toba, nu i-am dat-o băiatului acela. Mașina nici nu era în curtea mea. Am camere video în mașină, le-am arătat poliției,” a declarat proprietarul.

Bărbatul a explicat că a aflat ce s-a întâmplat abia de la poliție, deoarece el credea că mașina se afla la service pentru reparații. Inițial, a spus că a trimis nepotul său, care avea permis, să recupereze mașina, și că este șocat de faptul că acesta a lăsat vehiculul pe mâna adolescentului care a provocat accidentul.

„Am trimis mașina la service să mi se repare toba și l-am rugat pe nepotul meu să o ia de acolo, împreună cu băiețașul ăsta. Când am aflat ce s-a întâmplat, am rămas mut de uimire. A venit poliția și mi-a spus: ‘Aveți un Logan alb, sunteți proprietarul?’ Eram convins că mașina era la mecanic, așa că am declarat asta,” a explicat el.