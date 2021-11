Răsturnare de situație! Ce s-a găsit în telefonul lui Petrică Mîțu Stoian. Fata impresarului a dezvăluit tot

Noi dovezi legate de tratamentele pe cre regretatul Petrică Mîțu Stoian le lua, după infectarea cu covid, au fost scoase la ieală de fiica impresarului acestuia, Doru Gușman. Andreea Gușman, medic de profesie, a relatat despre faptul că solistului i s-ar fi înjumătățit doza de anticoagulante, dar și că cele relatate de medicii de la clinica privată se contrazic cu ceea ce a descoperit Andreea Gușman pe telefonul mobil al acestuia.

La 24 de ore de la funerariile lui Petrică Mîțu Stoian, fiica impresarului acestuia, Andreea Gușman a făcut noi dezvăluiri despre dozajul tratamentului regretatului artist, dar și despre inadvertențele din declarațiile medicilor de la clinca din Caraș-Severin. În primă faza medicul Andreea Gușman spune că, deși activ pe rețelele de socializare, în ziua intrării solistului la tratamentul hiperbaric, a existat o discrepanță între intervalulde inactivitate a acestuia pe Facebook și decalrațiile medicilor de la Clinca Nera.

Medicii de aici spuneau că tratamentul ar fi durat 15 minute, ulterior retractând declarația și spunând că de fapt a durat 75 de minute. Tânăra mai spune că a urmărit să vadă ora la care a postat ultima dată Mițu Stioan pe Facebook și dacă se suprapune cu cele declarate de medicii de la clinică. Concluzia a fost că medicii ar fi mințit.

Prima dată, medicii de la clinică au spus că tratamentul a durat 15 minute, acum au spus 75 de minute. Am găsit o conversație în care a spus că a intrat în cameră „Iată că au venit să mă ia să ma bage în cameră.”, a declarat Andreea Gușman, fiica impresarului.

„Telefonul, el stătea non-stop pe rețelele de socializare am văzut ca nu a fost activ între 16:30 si 17:21 în ziua cu tratatmentul respectiv. Am căutat să fac print-screen să arăt că nu a fost activitate în perioada aceea.

În declarațiile Andreei Gușman, de la România TV, aceasta a mai menționat că nu i-a fost recomandată clinica de absolut nimeni, ci Petrică Mîțu Stoian este cel care a descoperit-o. Andreea Gușman mai spune că știa de acest lucru, aceasta recomandându-i solistului să ceară sfatul medicului său curant, înainte de a lua o decizie. Tot Andreea a mai declarat că procurorii nu au cerut nici până astăzi telefonul regretatului Mîțu Stoian pentru ancheta în curs.

Eu știam că l-au luat și m-am uitat în telefon, de asta am vrut să văd că are o perioada foarte mare în care nu a fost activ pe telefon, între 16:30 si 17:21. Nu l-a convins nimeni! Într-o seară îmi trimitea site-ul. Ia uite ce minunat e aici!”, a menționat Andreea Gușman la România TV .

Dezvăluirile tinerei Andreea Gușman au mai scos la iveală încă un aspect, destul de important, și anume faptul că i se înjumătățise doza de medicament anticoagulant, după ce analizele îi ieșiseră nu tocmai bune. Andeeea Gușman a contrazis astfel declarațiile tatălui ei, declarați în care spunea că i s-ar fi mărit doza de medicament anticoagulant.

„Vă trimit toate conversaţiile mele despre COVID-19. Tati a spus o prostie că i-a mărit doza de simtrom, nu e adevărat. Acum două săptămâni. Eu am fost cu dânsul la doctor şi pentru că şi-a făcut un set de analize, i-au ieşit foarte proaste. Ne-am dus pentru că simţea că e iar în fibrilaţii. A fost de două-trei ori în fibrilaţie şi l-a scos din fibriliaţi. I-au înjumătățit doza de Sintrom (anticoagulant).

Într-o zi lua jumătate, într-o zi lua un sfert. Apoi a luat mai puțin, i-au dat doar un sfert și în următoarea zi jumătate dintr-un sfert. Noi ne-am dus cu un INR de 7. Are două seturi de analize în două săptămâni, are două EKG-uri și i-a făcut bine tratamentul, INR-ul a scăzut la 2 cum îl are în mod normal.”, a mai spus aceasta.