Răsturnare de situație! Ce a spus dr. Adina Alberts despre vaccinul Pfizer. Nimeni nu credea așa ceva

Primele 10 mii de doze de vaccin anti-COVID-19, produs de Pfizer/BioNTech, au intrat în România în urmă cu două săptămâni. Mii de cadre medicale din spitalele COVID din toată țara au fost imunizate în următoarele zile de la marele eveniment. Subiectul rămâne, totuși, o necunoscută pentru mulți români, un număr mare dintre ei refuzând să se imunizeze. Medicul Adina Alberts a atins acest subiect, pe contul personal de Facebook, unde a susținut că vaccinul făcut de Pfizer și partenerul său german este cel mai ineficient. Doctorul este de părere că Sputnik V, dezvoltat în Rusia, ar fi o alegere mai bună, la fel ca fi cele chinezești.

Doctorul Adina Alberts, despre vaccinul Pfizer/BioNTech, eficiență și alegere

„Vă sunt datoare cu un răspuns, pe care mulți dintre dumneavoastră îl așteaptă. Nu pot să spun că dețin adevărul absolut. Ca și dumneavoastră, încerc să mă descurc în avalanșa de știri, reale și false, care inundă canalele noastre media. Profesia de medic mă ajută, dar mă și obligă. Eu NU POT să spun tâmpenii! Nu-mi dă voie legea. Dar NU POT să spun nici minciuni. Nu-mi dă voie conștiința!

AM ALES într-un final vaccinul potrivit pentru părinții mei. Aș fi vrut să am mai mult timp să mă documentez, mai multe date disponibile despre reacții adverse! Am ‘ales’ vaccinul Oxford Astra-Zeneca! Este o figură de stil… Pentru că, din păcate, nu am opțiuni în acest moment. Ar fi fost normal ca Guvernul României să fi negociat și cu cei de la AstraZeneca! Ar fi fost normal să avem și această opțiune la dispoziție! Și vaccinul rusesc Sputnik reprezintă pentru mine o opțiune mai bună decât Pfizer sau Moderna! La fel și cele 4 (deja) vaccinuri chinezești cu care se imunizează poporul chinez!”, a precizat doctorul Alberts.

„Insist pe nevoia cetățenilor de a putea alege”

În continuare, aceasta a explicat de ce serurile Pfizer și Moderna nu ar fi trebuit să fie autorizate în Uniunea Europeană, adăugând că fiecare român ar trebui să aibă opțiunea de a alege cu ce se vaccinează.

„Este vorba de principiul vaccinului, de modul de obținere și de mecanismul de acțiune! Spre deosebire de vaccinurile Pfizer și Moderna, cei de la Astra Zeneca au dezvoltat ceva ‘pământean’! Au ‘prelucrat’ un alt virus (aproape inofensiv) să dezvolte proteinele spike care, introdus în corpul uman, să determine răspuns imun specific împotriva noului virus cu țepușe!

Și nu ca în cazul celor de la Pfizer și Moderna care au transformat celula umană în ‘celulă cu țepi’ așteptând ca sistemul imun să se îndrepte împotriva propriului organism, și să-și distrugă propriile ‘celule purtătoare de țepi’! Este contra naturii.

Insist pe nevoia cetățenilor de a putea alege! Nu am fost și nu voi fi niciodată o ‘antivaccinistă’! Dar trebuie să avem acces la informații, să deschidem bine ochii și să putem decide ce e mai bun pentru noi!”, a completat aceasta.