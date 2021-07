Adela Popescu și Radu Vâlcan trăiesc unele dintre cele mai frumoase clipe din viața lor! Cei doi au devenit părinți pentru a treia oară, așa că prezentatorul de televiziune a dezvăluit cum se descurcă cu atâția micuți.

În timp ce unii părinți nu recunosc că mai au nevoie de momente în care să se odihnească, Adela Popescu și Radu Vâlcan își țin fanii la curent cu orice fac, oferindu-le românilor câte o lecție prin întâmplările lor amuzante.

Mulți se întreabă cum se descurcă vedetele cu trei copii, așa că răspunsul s-a aflat chiar din gura lui Radu Vâlcan! Adela Popescu a început imediat să râdă după ce și-a auzit partenerul explicând că doi dintre micuți, Andrei și Alexandru, o să meargă la țară în vacanță.

Adela Popescu a devenit mămică pentru a treia oară și a ales să aducă bebelușul pe lume pe cale naturală, dar experiența nu a fost deloc una ușoară. Blondina le-a povestit tuturor prin ce chin a trecut în spital, în așteptarea fiului său.

„Ideea e că m-am culcat liniştită, nu mă durea nimic. Pe la 5 dimineaţă au început contracțiile şi am zis că nu îmi sperii soţul. Am sunat-o pe mama lui, am sunat-o pe mama mea, apoi l-am trezit pe el.

Chiar i-am zis că dacă vrea să conduc, eu pot să o fac. Era prea emoţionat, dar am ajuns cu bine la spital. Travaliul a fost scurt, în 3 ore jumătate am şi născut.

Efectul epiduralei s-a dus rapid, iar durerea era groaznică. Bebeluşul nu cobora, anestezie nu mai puteam primi, a fost dureros tare, dar a ieşit victorios. Copilul e bine, se trezeşte la 2 ore, nah…”, a mai zis ea la Vorbește lumea.