Adela Popescu a devenit mămică pentru a treia oară! Chiar dacă vedeta abia aștepta să își strângă în brațe bebelușul, aceasta a trecut prin momente de cumpănă la naștere, așa că le-a povestit tuturor ce s-a întâmplat, de fapt.

Familia întemeiată de Adela Popescu și Radu Vâlcan are un nou membru! Vedeta a născut de curând, așa că a decis să îi spună lui Cove prin ce chin a trecut la naștere. Chiar dacă se bucură de clipe minunate, nu mulți știu că s-a luptat cu dureri crunte.

Extrem de curios, colegul Adelei Popescu de la Vorbește lumea a vrut să știe dacă vedeta se mai gândește la un copil, dar aceasta a respins imediat ipoteza după ce s-a gândit că nașterea nu a fost chiar așa ușoară precum credea.

Adela Popescu: Hai să rămânem al treilea! Staţi cuminţi! În timp ce năşteam era atât de dureros încât mă întrebam ce a fost în capul meu?! Uitasem ce a fost la ceilalţi, am născut tot natural.”, a fost discuția dintre cei doi.

„Adela Popescu: Am înfrânt! Soţul meu nu mai făcea faţa la atâtea emoţii, trebuia să îi curm suferinţa şi să nasc.

De asemenea, cunoscuta vedeta a spus și cu cine seamănă micuțul, dar și cum se descurcă Radu Vâlcan după ce a devenit tătic pentru a treia oară.

Fanii știu că Adela Popescu este extrem de curajoasă, dar aceasta s-a confruntat cu dureri greu de suportat la a treia naștere.

Vedeta a ales să îl aducă pe lume pe al treilea băiețel în mod natural, dar nu se aștepta la tot ce s-a întâmplat la spital.

„Ideea e că m-am culcat liniştită, nu mă durea nimic. Pe la 5 dimineaţă au început contracțiile şi am zis că nu îmi sperii soţul. Am sunat-o pe mama lui, am sunat-o pe mama mea, apoi l-am trezit pe el.

Chiar i-am zis că dacă vrea să conduc, eu pot să o fac. Era prea emoţionat, dar am ajuns cu bine la spital. Travaliul a fost scurt, în 3 ore jumătate am şi născut.

Efectul epiduralei s-a duş rapid, iar durerea era groaznică. Bebeluşul nu cobora, anestezie nu mai puteam primi, a fost dureros tare, dar a ieşit victorios. Copilul e bine, se trezeşte la 2 ore, nah…”, a mai zis ea.