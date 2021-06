Răspunsul genial al Oanei Zăvoranu când a fost întrebată despre un viitor copil. Toți au fost uimiți

Oana Zăvoranu a dat un răspuns total neașteptat, atunci când a fost întrebată cum este viața fără copii. Ea este de părere că nu este treaba nimănui să atingă un subiect atât de personal, însă a spus că are de gând să experimenteze și viața cu copii.

”Nu cunosc cum e viața cu copii neavând… Deși nu e treaba nimănui să mă întrebe ceva atât de personal, am răspuns… Pe viitor am să experimentez și viața cu copil… E toată lumea calmă acum?”, a fost răspunsul Oanei Zăvoranu pentru fanul său.

”Îți place viața fără copii? (no hate… eu am 4)”, a fost întrebarea unui fan adresată Oanei Zăvoranu. Răspunsul acesteia a fost unul total neașteptat.

De asemenea, în cadrul unui podcast al lui Cătălin Măruță, vedeta a vorbit și despre divorțul de Pepe. Ea a spus că, sufletește, s-a despărțit de el cu mult înainte de momentul divorțului. Deși a fost o relație frumoasă, Oana a precizat că, între ei, sentimentele se răciseră.

”Divorțează Oana Zăvoranu de Pepe. Eu am divorțat de el înainte lui, dar el nu știe. Nu sunt nebună. El a divorțat pentru că eu nu am mai vrut ca el să mă ierte. N-am să neg niciodată că ne-am iubit și că a fost o relație foarte frumoasă. Nu a divorțat Pepe de Oana, a divorțat Oana de Pepe. Nu era rănit. Un om rănit se ascunde, nu era rănit. Eu nu l-am mai iubit pe Pepe. Eu nu m-am căsătorit din ambiție cu altcineva. Am stat câțiva ani de zile până când l-am găsit pe al meu pe care îl iubesc pe bune.”, a spus Oana Zăvoranu în cadrul unui podcast al lui Cătălin Măruță.