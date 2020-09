Rareș Bogdan, făcut praf de un jurnalist: „Noaptea ca hoții”

În urma gafei făcute de Rareș Bogdan, prin modificarea atacului furibund la adresa Avocatului Poporului, Renate Weber printr-o postare pe Facebook, un jurnalist a remarcat gestul și l-a taxat.

După ce a remarcat modificarea conținutului postării făcute de Europarlamentarul Rareș Bogdan, jurnalistul, Ionuț Cristache a taxat dur schimbarea postării în care acesta aducea cuvinte jignitoare la adresa Avocatului Poporului Renate Weber.

”Nu exista caracter mai imund, mai sulfuros, mai pestilențial in lumea politica decât cel al lașului Rareș Bogdan! Acest personaj de circ nu se dezminte nici de aceasta data! Nu i-a cerut scuze public Renatei Weber pentru modul absolut mârlănesc in care i s-a adresat, a ales, in schimb, sa-si modifice postarea, noaptea trecuta, noaptea ca hoții după ce o mica parte a presei a reacționat si după ce facebook-ul a luat foc!

Asta e , in capul lui, viitorul prim-ministru al României, asta e marele om politic, asta e urmașul Brătienilor, asta e prim-vicele PNL, asta e motorul campaniei liberale, așa vorbește un liberal de frunte cu o doamna!”, a scris Ionuț Cristache pe Facebook.