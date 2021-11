Raoul, adevărul despre pedeapsa primită de la Tribunal după ce încălcat legea: ”Nu e mică”

Cântărețul Raoul a vorbit pentru prima dată despre pedeapsa pe care a primit-o după ce a condus în perioada când avea permisul suspendat.

Artistul a lămurit întreaga situație, după mai bine de 4 ani în care a preferat să nu vorbească, din cauza faptului că procesul era în curs la acea vreme.

Acum, procesul s-a încheiat și Raoul a spus despre ce a fost vorba. El a ținut să lămurească informațiile apărute în presă conform cărora a fost condamnat la închisoare cu executare.

Raoul spune că singura condamnare pe care a primit-o a fost închisoare cu suspendare, dar această pedeapsă nu a fost definitivă. În schimb, verdictul procesului a fost o amendă penală, însă artistul a făcut și muncă în folosul comunității.

A fost o eroare de comunicare. Într-adevăr, am fost prins și judecat pentru fapta aceea. Am primit acum 5 ani sentința de închisoare cu suspendare. Un an jumătate de închisoare cu suspendare. N-am primit-o deloc bine vestea asta”, a declarat Raoul la Theo Show.

În două săptămâni cât am condus, s-au adunat niște puncte care au dus la prelungirea duratei în care nu am voie să conduc. Dar cine să știe că înștiințările erau pe adresa din buletin, unde eu nu locuiesc.

El a spus că o publicație a mințit în ceea ce îl privește și celelalte site-uri de știri au preluat știrea falsă.

„Această publicație a scris mereu și de la ei s-au dus la alte publicații. Doar au preluat. Nu au fost verificate aceste știri. Eu nu am fost niciodată întrebat. Avocata mea a făcut notificări să se înceteze cu minciuna sau să se spună adevărul.

Cât era de greu să mă suni să mă întrebi? Eu am fost descris ca fiind recidivist, dar nu e adevărat. La mine a fost o infracțiune în formă continuată. Am condus fără permis și s-a calculat perioada și localitățile.

S-au adunat aceste procese, ei vedeau când ajungeau la Poliție că am permisul suspendat. Lucru pe care eu nu îl știam în mod clar, pentru că dacă ei mi-au comunicat asta la adresa la care eu nu stăteam. Știi cum e în justiție, că îl omori din greșeală sau cu voie, tot plătești.

Am fost condamnat și la muncă în folosul comunității și am făcut-o. Am făcut în sectorul 3 și 4 la cămine de copii, de bătrâni. Spun asta nu cu mândrie, dar nu mă ascund. Fapta mea, dar nu așa cum a fost descrisă de ziare. Financiar am plătit amenzi”, a continuat artistul.